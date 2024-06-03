برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ينتظر الطلاب من جميع محافظات مصر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 على احر من الجمر كونها مرحلة مهمة بالنسبة للحياة العلمية، الاعدادية الازهرية تختلف تماماً عن الاعدادي العام لأن الطلاب يدرسون مواد أصعب وأكثر، حيث يأمل الطلاب أن ترتفع معدلات النجاح في هذه المرحلة لمنحهم الثقة لتحقيق أهدافهم، الكثير من البيوت المصري التي لديهم طلاب في هذه المرحلة في حالة من التوتر والقلق الشديد،

مما ترتفع عملية البحث عن النتيجة ولن تتوقف على مدار 24 ساعة وهذا بعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية العام في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

لقد انطلقت امتحانات الاعدادية الازهرية الترم الثاني في يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو الماضي 2024 واستمرت الامتحانات حتى يوم الأربعاء 22 من مايو، وقد مضى على انتهاء الامتحانات أكثر من 10 أيام ولم يتم اعتماد النتائج، وهذا لأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة ويقوم فريق الكنترول بهذه العملية بشكل دقيق للغاية بمنتهى الشفافية،

ويحرص الكنترول على التدقيق الشديد لعدم صدور أي أخطاء في الدرجات مراعاة لمجهود الطلاب، حيث كشفت بعض المصادر التعليمية أن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري وقبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية لكي تطمئن قلوب الطلاب دون التأخر عليهم أكثر من ذلك، وكشفت الأزهر بأن النتائج ترفعه عبر الانترنت لكي يحصل عليها الطلاب برقم الجلوس.

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