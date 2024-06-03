أرامكوا.. بدء اكتتاب أرامكو 2024 || فترة بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي العام للشركة

بعد ساعات فقط من اليوم الأول للطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، غطت النسبة المطروحة من الأسهم المعروضة أمام المؤسسات بشكل كبير، تم الإعلان عن الطرح يوم الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين، لاقت الأسهم إقبالًا هائلًا، بدأت عمليات الاكتتاب بسرعة كبيرة بمجرد بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات، حيث تخطت قيمة الأسهم المكتتبة حاجز 45 مليار ريال، وهو ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار. هذا يشير إلى اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات بأسهم أرامكو السعودية وثقتهم في أداء الشركة في السوق.
اكتتاب أرامكو 2024
انطلقت فترة سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح الثانوي، التي بدأت يوم الأحد وتمتد حتى الخميس، بدأت فترة اكتتاب الأفراد يوم الإثنين وستستمر حتى الأربعاء. يعتبر طرح الشركة ثانوياً ويشمل 1.545 مليار سهم، ما يمثل نسبة تقدر بنحو 0.64% من أسهم الشركة،
السعر النهائي للسهم الواحد سيكون بين 26.7 و29 ريالا سعوديا، يمتلك الحكومة حالياً نسبة 82.19% من الأسهم ومن المتوقع أن تصل نسبتها إلى حوالي 81.55% بعد الطرح، تم تحديد نسبة المؤسسات المكتتبة في الطرح بنسبة 90% ونسبة الأفراد بنسبة 10% من إجمالي الطرح، هذا الطرح يأتي بعد مرور 4.5 سنوات على طرح عام أولي جمع 29.4 مليار دولار.
أهم مواعيد اكتتاب أرامكوا 2024
في روزنامة طرح أرامكو، تحتوي على عدة مواعيد هامة يجب متابعتها بعناية، وهي كالتالي:
- في يوم الأحد، 2 يونيو، تم الإعلان عن طرح الأسهم.
- تستمر فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات من 2 إلى 6 يونيو.
- من 3 إلى 5 يونيو، فتح باب الاكتتاب للأفراد.
- بينما تم الإعلان في 7 من يونيو عن سعر الطرح النهائي والتخصيص.
- يوم 9 يونيو يشهد تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم بدءاً من تداولها.
- وفي الحادي عشر من يونيو، سيتم رد الفائض.
- من 9 من يونيو إلى 9 من يوليو، ستحدد فترة الاستقرار السعري مع إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%.