أرامكوا.. بدء اكتتاب أرامكو 2024 || فترة بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي العام للشركة

بعد ساعات فقط من اليوم الأول للطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، غطت النسبة المطروحة من الأسهم المعروضة أمام المؤسسات بشكل كبير، تم الإعلان عن الطرح يوم الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين، لاقت الأسهم إقبالًا هائلًا، بدأت عمليات الاكتتاب بسرعة كبيرة بمجرد بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات، حيث تخطت قيمة الأسهم المكتتبة حاجز 45 مليار ريال، وهو ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار. هذا يشير إلى اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات بأسهم أرامكو السعودية وثقتهم في أداء الشركة في السوق.

اكتتاب أرامكو 2024

انطلقت فترة سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح الثانوي، التي بدأت يوم الأحد وتمتد حتى الخميس، بدأت فترة اكتتاب الأفراد يوم الإثنين وستستمر حتى الأربعاء. يعتبر طرح الشركة ثانوياً ويشمل 1.545 مليار سهم، ما يمثل نسبة تقدر بنحو 0.64% من أسهم الشركة،

السعر النهائي للسهم الواحد سيكون بين 26.7 و29 ريالا سعوديا، يمتلك الحكومة حالياً نسبة 82.19% من الأسهم ومن المتوقع أن تصل نسبتها إلى حوالي 81.55% بعد الطرح، تم تحديد نسبة المؤسسات المكتتبة في الطرح بنسبة 90% ونسبة الأفراد بنسبة 10% من إجمالي الطرح، هذا الطرح يأتي بعد مرور 4.5 سنوات على طرح عام أولي جمع 29.4 مليار دولار.

أهم مواعيد اكتتاب أرامكوا 2024

في روزنامة طرح أرامكو، تحتوي على عدة مواعيد هامة يجب متابعتها بعناية، وهي كالتالي: