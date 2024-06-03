هسة.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 لجميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن الطرق التي يمكن من خلالها لهم معرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 على اختلاف اللغات التي يدرسونها سواء كانت اللغة التركمانية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الكردية، والتي سوف يتم الإعلان عن ظهورها فور أن يتم الانتهاء من خوض الطلاب جميع الاختبارات المقررة عليهم في خلال الأيام القادمة، وسنوضح في هذا المقال طريقة الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

من المتوقع أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بعد أن ينتهي كافة الطلاب من امتحاناتهم، والتي وفقاً للجدول المقرر عليهم أنها تستمر حتى يوم الخامس من شهر يونيو الحالي الموافق يوم الأربعاء، ثم تبدأ بعدها مرحلة تصحيح الامتحانات ورصد درجاتها بشكل إلكتروني حرصاً على مصلحة الطلاب حتى تتمتع عملية تصحيح الاختبارات بالأمانة العالية، ومن ثم يتم رفع الدرجات على إحدى المواقع إلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث

يعد من أسهل المواقع الإلكترونية من حيث الاستخدام في الإطلاع على النتائج هو موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم، ويمكن من خلاله معرفة النتيجة عن طريق إتباع الخطوات الآتية: