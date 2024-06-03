ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم المحافظات العراقية استعلم عن النتيجة عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم نتائج السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات العراقية، وقد شهدت النتائج تفوقاً لافتاً ونسب نجاح مرتفعة في عموم البلاد، ووفقاً للإحصاءات الرسمية التي نشرتها الوزارة، تمكن نسبة كبيرة من الطلاب من تحقيق نتائج مميزة والنجاح بنسبة عالية في هذه الامتحانات المهمة، تمثل هذه النتائج إنجازاً هائلاً للتلاميذ والمعلمين وجهود الإدارة التعليمية في البلاد، حيث تعكس التفاني والعزيمة على تحقيق التميز التعليمي.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 بسهولة عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الرسمي أو منصة نتائجنا، من خلال هذين الموقعين الإلكترونيين، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعلومات بسرعة ويسر، والتأكد من أداء الطلاب ونتائجهم بكل دقة، تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز الشفافية والتواصل بين الوزارة والمجتمع التعليمي، مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024

يمكن للطلاب بمعرفة النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث سيتم عرض خيار تحميل بجانب اسم محافظة الطالب أو الطالبة، مما سيتيح للطلاب تنزيلها على أجهزتهم لمعرفة درجاتهم. وتتضمن الخطوات لمعرفة النتيجة ما يلي: