الحق شوف اسمك فورا.. تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

يزداد بحث الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة التي طرحتها الحكومات، بهدف مساعدة الأفراد أصحاب الدخل الشهري المنخفض والفئات الأكثر احتياجاً في الدولة لمساعدة هؤلاء الأفراد في تحسين المستوى المعيشي الخاص بهم، وتخطي التغييرات الاقتصادية الحالية التي تعد تلك الفئات هي من الأكثر تأثراً بهذه التغيرات الطارئة، والتي تؤدي بشكل كبير في رفع أسعار المنتجات والسلع والتي يكون من بينها أيضاً السلع الأساسية التي لا غنى عنها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

أتاحت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بشكل إلكتروني، كل ما على المتقدم أن يتبع الخطوات الآتية:

يتم زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

من ثم يقوم باختيار الوجبة التي قام بالتقديم عليها ويحدد المحافظة التابع لها محل إقامته.

ثم يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن الصحيحة.

بعد ذلك يقوم بالضغط على خانة استعلام ويتم الانتظار حتى ظهور البيانات التي يود أن يعرفها

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

بالإمكان لكل المواطنين العراقيين الذين يعتبروا من الفئات المستهدفة من الدعم، التقديم على وجبات منحة الرعاية الاجتماعية إذا ما قاموا بتوفير المستندات والأوراق الآتية: