ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية2024 ترم ثاني برقم الجلوس عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني فى محافظة الغربية 2024، والت من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب ، قيام الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية باعتمادها رسميا، حتى يتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية، ويتم الاستعلام إلكتروني، عن طريق رقم جلوس الطالب، وينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية ، الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية، حتى يتمكنو من الاطمئنان على مستواهم التعليمي، ومن خلال التقرير التالى نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية 2024 ترم ثاني:

من خلال تصريحات صحفية صادرة من مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية، وتم رصد الدرجات بعناية فائقة، وتم إعداد الكشوف الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، ومن المتوقع أن يتم عرض النتيجة على الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية من أجل القيام باعتماد النتيجة رسميا، مشيرين الى أنه عقب الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، سيتم نشر النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية:

أشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، عقب الانتهاء من اعتماها رسميًا، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي، وبرقم الجلوس تستطيع الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: