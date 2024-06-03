“احصل على 10 مليون دينار فورا!!”.. مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين المعلن من قبل وزارة المالية والاوراق المطلوبة

مصرف الرافدين قرض 10 مليون، الالاف من المواطنين في كافة انحاء العراق يبحثون عن مصرف الرافدين قرض 10 مليون للمتقاعدين الذي أعلنت عنه وزارة المالية قبل فترة من الآن، حيث يشغل هذا الموضوع عقول الكثيرين بعدما أعلن مصرف الرافدين عن قرضه الجديد بالكثير من الاجراءات الميسرة التي تجعلك تقوم بسداده بالتقسيط بأقساط مخفضة، مما جعله مناسب مع عدد كبير من المواطنين المتقاعدين وخاصة من يفكر في فتح مشروع، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

مصرف الرافدين قرض 10 مليون

ويبحث الكثير من المواطنين ويتسائلون كل فترة عن مصرف الرافدين قرض 10 مليون الذي أعلنه مصرف الرافدين للمواطنين المتقاعدين ممن يحصلون على راتب التقاعدي، حيث تصل قيمة القرض حتى 10 مليون دينار عراقي بفوائد 6% يتم اضافتها بشكل سنوي، علاوة على أنه يتم فرض قيمة 2% كرسوم إدارية، وتأتي مدة سداد القرض على اقساط شهرية قد تصل إلى خمس سنوات، وتقدر قيمة القرض وفقا للدخل الشهري للمتقدم، وذلك وفقا لما يلي:

الموظف الذي يتجاوز دخله الشهري 500 الف دينار عراقي سيحصل على قرض بمبلغ 10 مليون دينار.

أما الموظف الذي يكون راتبه أقل من 500 ألف دينار فسيحصل على قرض بقيمة 5 مليون دينار.

الاوراق المطلوبة للحصول على قرض مصرف الرافدين

وفي حالة رغبت في الحصول على قرض مصرف الرافدين أو قرض 10 مليون دينار، لابد أن تقوم بتقديم تلك الاوراق: