عاجل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في هذه المحافظات

يرغب العديد من الطلاب في التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث فد ظهرت في بعض المحافظات والبعض الآخر سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لمحافظة في الساعات المقبلة حيث قد تم الانتهاء من أعمال الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، استعدادًا لاعتماد النتيجة النهائية في المحافظات المتبقية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتيجة الشهادة الاعدادية

أكدت محافظة دمياط أنها شهدت سير الامتحانات لنتائج الصف الثالث الإعدادي على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات، وأكدت على توفير جميع وسائل الراحة للطلاب وتوفير طبيب أو رعاية صحية في المدارس، وضمان نظافة اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة قامت سيادة المحافظ بجولات تفقدية لمتابعة سير اللجان واستماع آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات والأسئلة تم بدء تصوير أوراق إجابات نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في اليوم التالي للامتحانات، التي امتدت لمدة أسبوع وانتهت في 23 مايو.

رابط نتائج الصف الثالث الإعدادي في مديرية التربية والتعليم

عند إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة دمياط، سيتم تفعيل الرابط الخاص بالنتائج بالاستعانة بالاسم ورقم الجلوس على موقع دائرة التربية والتعليم في المحافظة ومن الممكن أن تكون النتائج متوفرة أيضًا على الصفحة الرسمية للدائرة.