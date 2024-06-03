متى عيد الاضحى لسنة 2024 في الجزائر؟ مركز البحوث الفلكية يجيب

ينتظر جميع الجزائريين والمسلمين عموما تاريخ عيد الأضحى في الجزائر لعام 2024، حيث يمكنهم الحصول على إجازة تمتد لعدة أيام، يستغلونها للاسترخاء واستعادة نشاطهم، وأداء الطقوس الدينية العادية يجدر بالإشارة إلى أن عيد الأضحى يحتفل به فِي جميع البلاد في نفس التوقيت، لكن مدة الإجازة تختلف من بلد إلى آخر يمكننا معرفة تاريخ عيد الأضحى في الجزائر والإجازات المحدّدة له من خلال هذا المقال.

العيد الاضحى 2024 الجزائر

أعلنت الحسابات الفلكية في الجزائر عن تاريخ عيد الأضحى لعام 2024، حيث ستبدأ الإجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024 لم يصدر قرار بشأن عدد أيام الإجازة بعد وسيتم الإعلان عنه لاحقًا، علمًا أن العدد كان 3 أيام في العام الماضي ومن المتوقع ان تكون ايام الاجازة مشابهه للعام الماضي.

احتفالات عيد الأضحى المبارك في الجزائر

يحتفل الجزائريون بعدد كبير من التقاليد والعادات في عيد الأضحى المبارك، ويقومون بالاستعداد لها قبل موعد عيد الاضحى، وتتضمن هذه التقاليد: