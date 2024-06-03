استقبل الان تردد قناة الحج عبر النايل سات وعرب سات 2024

قناة الحج هي إحدى أهم القنوات الفضائية السعودية المتخصصة. خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم قناة الحج ببث صلاة العيد ومناسك الحج مباشرة من المسجد الحرام، أما في بقية أيام السنة، فتنقل القناة الصلوات الخمس الفرضية من المسجد الحرام، بالإضافة إلى تغطية المعتمرين المتواجدين في الحرم المكي، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، هناك اهتمام متزايد عبر محركات البحث لمعرفة التردد الجديد لقناة الحج، ذلك لأن قناة الحج تقوم بإدخال تعديلات وتحسينات على بثها، ويتم تغير التردد ،بهدف التحديث ، لتتمكن من تغطية أوسع مساحة من دول الوطن العربي.

ترددات قناة الحج الجديد 2024:

تقوم قناة الحج ببث جميع مناسك الحج، ولذلك تعمل على تقديم الصورة ، والصوت بجودة عالية، وتستطيع تثبيت التردد الجديد لقناة الحج عن طريق الخطوات التالية:

اسم القمر الصناعى: نايل سات.

تردد قناةالحج : 12015.

معدل استقطاع: أفقي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: HD.

التشفير: قناة مفتوحة.

اسم القناة: قناة الحج.

التردد الثاني لقناة الحج

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 12149.

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

اهم مميزات قناة الحج 2024

تتمتع قناة الحج السعودية بمجموعة من السمات التي جعلتها متميزة منذ انطلاق بثها وحتى الآن، والتي ساهمت في نجاحها وتفوقها:

أولاً، تقوم قناة الحج ببث مباشر لصلوات الحج خلال موسم الحج، بما في ذلك تكبيرات عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام.

ثانيًا، كما تقدم قناة الحج مجموعة من البرامج الدينية المتخصصة في توضيح شعائر الحج والإجابة على استفسارات المشاهدين.

ثالثًا، سواء كان جودة البث HD أو SD، تضمن القناة وضوح الصوت ونقاء الصورة لمشاهديها.

رابعًا، يتوفر البث الخاص بالقناة على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش،و تتميز القناة بعدم بث الإعلانات الترويجية الطويلة والمزعجة على شاشتها.