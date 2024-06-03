“اعرف نتيجتك قبل أي حد”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس behera

يُعتبر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية أمرًا مهمًا للطلاب في محافظة البحيرة، حيث ينتظرون إعلان النتيجة لمعرفة مستواهم الدراسي والتقدم في مسارهم التعليمي. ومن أجل تسهيل هذه العملية، تُقدم هذه المقالة دليلًا شاملًا حول كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة لعام 2024 وذلك عبر موقع نتيجة نت.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية:

قبل عمل أي خطوة، ينبغي للطلاب أولاً الانتظار لإعلان النتائج الرسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة. ويُنصح الطلاب بمتابعة المواعيد المعلنة لهذا الغرض.

بمجرد إعلان النتائج، يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة او زيارة موقع نتيجة نت

عند الوصول إلى صفحة النتائج، يُطلب من الطلاب إدخال رقم جلوسهم في الحقل المخصص يمكن العثور على رقم الجلوس على بطاقة الامتحان أو البحث عنه في الدليل الرسمي الصادر من المدرسة.

بعد إدخال رقم الجلوس، يتم النقر على زر البحث الموجود بجوار الحقل. يتم ذلك للبحث عن نتيجة الطالب بناءً على الرقم المُدخل.

يظهر النتيجة بمجرد الانتهاء من البحث، حيث يتم عرض درجات الطالب في جميع المواد. يُعرض ذلك بشكل تفصيلي، بحيث يمكن للطالب معرفة درجاته وتقييم أدائه.

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، والآن يتم العمل على تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات بدقة وعناية، وعلى الطلاب الانتظار بفارغ الصبر لظهور النتائج التي ستكون متاحة للطلاب للاطلاع عليها، وفي حال وجود أي اعتراضات، يمكنهم تقديمها خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا في مديرية التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باعتماد نتائج امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 3023-2024 بنسبة نجاح بلغت 82.5% كما اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية المهنية، حيث تقدم للامتحان 2835 طالبا وطالبة، وحضر منهم 2692 ونجح 2115 بمعدل نجاح 78.57% وأظهرت النتائج أن نسبة نجاح الصم في الشهادة الإعدادية بلغت 94.4%، بينما كانت نسبة نجاح المكفوفين 100% حيث حضر 12 طالبا ونجحوا جميعا وأشار يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن عمليات التصحيح والرصد والمراجعة تمت بدقة كبيرة، مبينا أن إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 111191 طالبا وطالبة، حضر منهم 110239 ونجح 90551 بمعدل نجاح 82.5%.