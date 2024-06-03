رسميًا.. كشوفات أسماء الإسكان العسكري لشهر يونيو 2024 pdf حملها الآن

يرغب العديد من المواطنين بالمملكة الأردنية الهاشمية في التعرف على أسماء الإسكان العسكري لشهر يونيو 2024 حيث من المتوقع ظهورها قريبا، وهو عبارة عن دعم من القوات المسلحة الأردنية لمن لا سمتلك سكن مناسب ممن ينتمون إلى الجيش الاردني، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر قيمة القرض المستحق للإسكان العسكري الأردني، واسماء المستحقين لشهر يونيو.

اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري يونيو 2024

أعلنت الجيش الأردني عن آلية الاستعلام عن قرض الاسكان لشهر يونيو لبعض الفئات المستحقة، من خلال اتباع الخطوات المحددة.

في البداية، ينبغي الوصول إلى موقع إدارة مؤسسة الإسكان العسكرية في الأردن.

في الخطوة التي تليها، يتم الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال الرقم الوطني والرقم العسكري في القواعد المخصصة لهذا الغرض.

يجب التحقق من دقة البيانات المدخلة بنسبة 100٪ قبل النقر على زر الإرسال.

ثم يتم النقر على خانة عرض الأسماء، وبعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية التي تحتوي على قائمة شاملة لجميع الأشخاص

في النهاية، يتم تحميل ملف الـ PDF للاطلاع على كافة المعلومات الموجودة فيه.

قيمة القرض المستحق للإسكان العسكري الأردني

تحديد قيمة القرض المستحق وفقًا لرتبة الشخص في الجيش، وسوف نقدم لكم التفاصيل كما يلي: