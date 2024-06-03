“باقة من البرامج والمسلسلات وأفلام السينما”عبر تردد قناة CBC على الأقمار الصناعية 2024

تندرج قناة CBC ضمن قائمة القنوات التلفزيونية الأساسية المثبتة على جهاز الرسيفر المنزلي داخل دول الوطن العربي، وقد حصلت القناة على تلك المكانة بفضل البرامج المتنوعة التي تقوم بعرضها والتي تغطي الجانب الديني والاخباري والترفيهي وكذلك الأفلام والمسلسلات المتنوعة التي حازت على اعجاب المشاهدين من فئات عمرية مختلفة.

تردد قناة CBC نايل سات

يمكن استقبال احداثيات ضبط القناة من خلال تردد مجاني بشكل كامل دون أي رسوم، وذلك للاستفادة من المحتوي المتواصل الذي تعرضه القناه بأعلى تقنيات في البث لإرضاء المشاهد في الوطن العربي، ولاستقبال القناة يتم استخدام الاحداثيات التالية:

تردد القناة: 11785.

الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: بدون تشفير

تردد قناة CBC عرب سات

يمكن استخدام احداثيات الضبط الخاصة بالقمر الصناعي عرب سات في حال عدم التمكن من استقبال التردد عبر النايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12687.

الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: بدون تشفير

آلية استقبال تردد قناة CBC على أجهزة الرسيفر

بسهولة يمكن استقبال تردد القناة دون أي مجهود وفي غضون دقائق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: