“القوة والأناقة معا”.. أسعار ومواصفات سيارة لاند روفر ديفندر 2024 في السعودية

إن البحث عن سيارة تجميع ما بين أناقة التصميم والقوة معا من أصعب المحاولات التي يرغب فيها جميع محبي السيارات، ولكن سيارة لاند روفر ديفندر جمعت لك بين الإمكانيات التي جعلتها السيارة الأكثر قوة وتحملا وتمتع أيضا بتصميم أنيق وألوان عصرية مميزة، ولذلك تم اطلاق عليها السيارة الأسطورية، ولذلك وفرنا لك اليوم أسعار ومواصفات سيارة لاند روفر ديفندر 2024 في السعودية.

مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر 2024

يمكننا التعرف على أهم المواصفات التي وفرت في سيارة لاند روفر ديفندر 2024 من خلال الأتي:

تأتي أهم المواصفات كالأتي”

طراز السيارة SE

سعة المحرك 3 لتر

أسطوانات السيارة 6 أسطوانات

وقود السيارة بنزين

نقل حركة السيارة أوتوماتيك

قوة محرك السيارة 400 حصان

أبعاد السيارة الطول 5.18 والعرض 2.008 والارتفاع 1.965

هيكل السيارة عائلي

استهلاك السيارة للوقود 9.9 لتر/ 100 كم

عجلات السيارة تتراوح من 20 إلى 22 بوصة

عزم دوران السيارة 550 نيوتن متر

سعة خزان السيارة 90

قوة السيارة القصوى 208 كم/ س

مميزات سيارة لاند روفر ديفندر 2024

تمتلك سيارة لاند روفر ديفندر 2024 مجموعة من أفضل المميزات والتي من أهمها ما يلي:

التصميم الخاص بالسيارة يجعلها الأكثر أناقة على الاطلاق.

من السيارات الصالحة للسير في الطرق الوعرة أو الصعبة ولمسافات بعيدة.

تحتوي السيارة على كافة لوازم وعوامل الأمان لك أثناء قيادتك.

تحتوي السيارة على تقنيات ووسائل حديثة لتحقيق لك الرفاهية المرغوبة.

تعدد ألوان السيارة (أبيض قطبي – أسود معدني – أزرق كهربائي – فضي لامع – أحمر قرمزي).

أسعار سيارة لاند روفر ديفندر 2024

بعد أن تعرفنا على كافة مواصفات ومزايا سيارة لاند روفر ديفندر 2024 يمكننا التعرف على أسعار إصدار تلك السيارة في المملكة السعودية من خلال الأتي: