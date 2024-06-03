ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 من خلال موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة 2024، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من اعتماها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وشهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التعليم والتعليم بمحافظة البحيرة من أجل معرفه موعد إعلان النتيجة، ومن خلال التقرير التالى نقدم اهم المعلومات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة وكذلك كيفية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني:

عقب الانتهاء من اتمام عمليات الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024، وبدأت عمليات التصحيح مباشرة، ثم مرحلة المراجعة النهائية ورصد الدرجات بدقة، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد فى الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة والبالغ عددها 18 إدارة تعليمية، وحسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني اليوم الإثنين، عقب اعتمادها مباشرة من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: