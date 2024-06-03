ما هي خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي وقيمة الراتب المستحق لرب الأسرة والتابع؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور للاجابة على تساؤلات المستفيدين المتعددة حول آلية معرفة تفاصيل صرف الراتب، فقد حرصت الوزارة على تطبيق قرار التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف المملكة لعام 2030.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

تظهر أهلية الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر ميلادي وذلك للكشف عن القبول والرفض الخاص بصرف الدفعة المقبلة، ويتم الاستعلام فور اعلان الوزارة عن عن الانتهاء من دراسة الأهلية، وتتم الخطوات كالتالي:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من واجهة المنصة يتم النقر على برامج الدعم. يتم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور. النقر على خيار تسجيل الدخول ثم كتابة الاسم وكلمة المرور في الخانات المخصصة. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار الأهلية والاستحقاق للدعم. تحديد رقم الدفعة المراد الاستعلام عنها. النقر على زر استعلام.

قيمة صرف الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يصرف الضمان الاجتماعي المطور بزيادة قدرها 20‎%‎ في رواتب المستفيدين وذلك بناء على توجيهات ولي العهد والملك سلمان، لتصبح المستحقات المالية 1320 ريال للمستفيد الرئيسي، و 660 ريال لتابع الأسرة مهما كان عمره، ويختلف الراتب الخاص بكل أسرة عن غيرها على حسب عدد التابعين، كما أن هناك دعم خاص بالكهرباء و الغذاء وحليب الطفل والحقيبة المدرسية.

والجدير بالذكر أنه من الضروري عدم زيادة دخل الأسرة عن الحد المانع للصرف البالغ قيمتها خمسه الاف ريال سعودي شهريا وذلك لاستمرار الصرف.