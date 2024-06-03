زي الجاهز بالظبط أطفالك هيحبوه.. طريقة عمل كريم كراميل في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وأسرار نجاحه

طريقة عمل كريم كراميل، وجبة حلوة شهية تتكون عادةً من الكراميل المذاب وطبقة كريمية ناعمة ولذيذة، يُعتبر من الحلويات الشهيرة في العديد من الثقافات حول العالم، ويتم تحضيره بمكونات بسيطة مثل البيض والحليب والسكر والفانيليا، تعتمد الطريقة التقليدية لتحضيره على خلط البيض مع الحليب والفانيليا ثم صب المزيج فوق طبقة من الكراميل المذاب، ومن ثم وضعه في حمام مائي على النار حتى يتماسك.

طريقة عمل كريم كراميل

إليكم طريقة عمل كريم كراميل:

مكونات:

1 كوب (200 غرام) من السكر لتحضير الكراميل

4 بيضات كبيرة

1/2 كوب (100 غرام) من السكر

2 كوب (500 مل) من الحليب

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

قومي بتسخين الفرن.

وقومي بوضع قدر كبير على النار وسخّني السكر لتحضير الكراميل حتى يصبح لونه ذهبي غامق.

انتقلي بسرعة لصب الكراميل في القوالب أو الصينيات الخاصة بتقديم الكريم كراميل.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.

ثم أضيفي الحليب والفانيليا واخلطي جيدًا.

صبي المزيج فوق الكراميل المذاب في قوالب الخبز.

املئي صينية عميقة بالماء الساخن (بمقدار يغطي القوالب حوالي ثلثي ارتفاعها) وضعي القوالب في الصينية.

ضعي الكريم كراميل في الفرن المسخن لمدة حوالي 45-50 دقيقة، أو حتى يتماسك الكريم.

يمكنك التأكد من استواءه بواسطة عصا تخترق الكريم وتخرج نظيفة.

بعد ذلك، خذي الكريم كراميل من الفرن واتركيه يبرد تمامًا قبل تقديمه.

يمكنك تغطية القوالب ووضعها في الثلاجة لتبرد بشكل أسرع.

قبل التقديم، قومي بتفكيك الحواف بواسطة سكين حادة، ثم قلبي بحذر على طبق التقديم.

قدمي الكريم كراميل مبردًا واستمتعي بالنكهة الرائعة والملمس الناعم.

أسرار نجاح الكريم كراميل

هنا بعض الأسرار التي قد تساعد في نجاح تحضير الكريم كراميل: