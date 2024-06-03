فرح أطفالك… ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة هي إحدى أكثر القنوات المفضلة للأطفال في الوطن العربي، تأسست ،في عام 2005 وهي إحدى أوائل القنوات التلفزيونية المتخصصة في المحتوى الموجه للأطفال في المنطقة، وما ساهم في شعبية القناة هو تركيزها على تقديم برامج تعليمية وتربوية ممتعة للأطفال، و من ضمن برامجها الشهيرة “حكايات طيور الجنة” و”مدرسة طيور الجنة” والتي تجمع بين التعليم والترفيه بطريقة جذابة للأطفال، بالإضافة إلى البرامج الأصلية، تعرض القناة أيضًا أفلامًا ورسوم متحركة عالمية مدبلجة إلى اللغة العربية، وهذا ما ساعد على زيادة انتشارها وجذب شريحة واسعة من المشاهدين الأطفال في جميع أنحاء المنطقة العربية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد:

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الإنسان، حيث يتطور الطفل فيها جسديًا وعقليًا وعاطفيًا.د، وفي هذه المرحلة، يكتسب الطفل قدرة كبيرة على استيعاب المحيط من حوله، بما في ذلك وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، لذلك، يسعى الآباء دائمًا إلى توجيه أبنائهم لمشاهدة قنوات تربوية مثل قناة طيور الجنة، والتي تعزّز القيم الإيجابية والمحتوى التعليمي الممتع، للحصول على ترددات بث قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية، اتباع الخطوات التالية:

اسم القمر:النايل سات

تردد القناة: 11258

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

تردد قناةطيورالجنة: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد قناة طيور الجنة:

1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم .

2.اختر خيار “التركيب”.

3. اضغط على زر “OK” لتأكيد الاختيار.

4. أدخل الرقم السري المكون من أربعة أصفار

5. انتقل إلى قائمة الترددات ضمن قائمة “التركيب”.

6. اختر خيار “إضافة التردد الجديد” ..

7. حدد القمر الصناعي المناسب لضبط تردد قناة طيور الجنة (نايل سات أو عرب سات).

8. أدخل التردد والاستقطاب وسرعة الترميز.

9. اضغط على زر “البحث” لبدء عملية البحث عن القناة.