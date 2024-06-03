اسماء تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF

يبحث الآلاف من المواطنين في العراق عن تفاصيل الدفعة الأخيرة من الدعم الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد إطلاق الدعم الاجتماعي السابع الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية يُمكن معرفة تفاصيل هذه الدعم الجديد من خلال متابعة موقع بلد نيوز الإخباري وكيفية الحصول عليه بشكل صحيح.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تم نشر لائحة تضم أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية ويمكن الاطلاع عليها من خلال الإجراءات التالية:

في البداية، عليك الدخول إلى منصة “مظلتي“.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انقر فوق الخانة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

ثم، اختر المنطقة التي ترغب في الإقامة فيها واختر الرقم المرتبط بالوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

يرجى تزويد جميع البيانات والوثائق المطلوبة بشكل كامل وشامل.

ثم قم بالنقر على خانة”الاستعلام”.

سيتم تحميل كشف أسماء المقبولين بصيغة pdf

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يوجد عدة شروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي: