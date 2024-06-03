اسماء تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF

يبحث الآلاف من المواطنين في العراق عن تفاصيل الدفعة الأخيرة من الدعم الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد إطلاق الدعم الاجتماعي السابع الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية يُمكن معرفة تفاصيل هذه الدعم الجديد من خلال متابعة موقع بلد نيوز الإخباري وكيفية الحصول عليه بشكل صحيح.
الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية
تم نشر لائحة تضم أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية ويمكن الاطلاع عليها من خلال الإجراءات التالية:
- في البداية، عليك الدخول إلى منصة “مظلتي“.
- تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم انقر فوق الخانة “برنامج الرعاية الاجتماعية”.
- ثم، اختر المنطقة التي ترغب في الإقامة فيها واختر الرقم المرتبط بالوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.
- يرجى تزويد جميع البيانات والوثائق المطلوبة بشكل كامل وشامل.
- ثم قم بالنقر على خانة”الاستعلام”.
- سيتم تحميل كشف أسماء المقبولين بصيغة pdf
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
يوجد عدة شروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نذكرها فيما يلي:
- يجب أن يكون وضع المالية للأسرة أو الفرد بحاجة إلى الدعم.
- يجب أن يكون المستفيد من الدعم مواطناً أو مقيماً بشكل قانوني في البلد الذي يقدم الدعم.
- الفئات المستهدفة تتضمن الأرامل، الأيتام، كبار السن، ذوي الإعاقة، والعائلات الفقيرة بشدة.
- يتوجب على الفرد المستفيد أن يُسجل نفسه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتحقق من تحديث بياناته.
- عادةً، يتم تحديد معايير الأهلية بناءً على عدم وجود دخل ثابت أو راتب يكفي لتلبية احتياجات الأسرة.
- عند تقديم طلب بسبب إعاقة أو حالة صحية خاصة، يجب تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة الصحية.