“سجل من هـنا anem.dz”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط التسجيل

أعلنت الحكومة أن العديد من النساء الجزائريات يظهرن اهتمامًا كبيرًا بخطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الظروف المعيشية، وفي الساعات الأخيرة، احتل رابط التسجيل في هذه المنحة مكانة بارزة في نتائج محركات البحث، نظرًا لرغبة النساء في الاستفادة من هذه المساعدة المالية.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
اليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:
- قم بزيارة وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية.
- انقر على خيار تسجيل الدخول.
- أدخل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.
- قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
- اختر كلمة مرور وقم بتأكيدها.
- أدخل رمز التحقق المكون من خمسة أرقام.
- انتقل إلى صفحة منحة المرأة المقيمة في المنزل.
- قم بتحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.
- انقر على إرسال الطلب.
- ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك تحتوي على رقم الطلب لتأكيد التسجيل.
شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024
كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن رابط تسجيل منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024، فإنها كشفت أيضًا عن بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها لدى السيدات الراغبات في الحصول على المنحة، والتي جاءت على النحو التالي:
- يجب أن تكون السيدة المتقدمة للحصول على المنحة من مواطني الجزائر الحاصلين على الجنسية الجزائرية ومقيمة داخل البلاد.
- يجب ألا تمتلك السيدة أي وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- يتعين على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة جامعية ولكنها لم تجد فرصة عمل في القطاعين العام والخاص.
- يجب أن لا يكون هناك أي دخل ثابت للسيدة المتقدمة، حتى في حال كان لديها مشروع تجاري خاص.
- يمكن للمرأة المطلقة والأرملة الاستفادة من المنحة عن طريق تقديم المستندات التي تثبت حالتها الاجتماعية.
- يجب أن لا تكون السيدة المتقدمة مستفيدة من أي من البرامج أو المنح التي تقدمها الحكومة.