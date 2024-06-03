“سجل من هـنا anem.dz”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط التسجيل

أعلنت الحكومة أن العديد من النساء الجزائريات يظهرن اهتمامًا كبيرًا بخطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الظروف المعيشية، وفي الساعات الأخيرة، احتل رابط التسجيل في هذه المنحة مكانة بارزة في نتائج محركات البحث، نظرًا لرغبة النساء في الاستفادة من هذه المساعدة المالية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

اليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:

قم بزيارة وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية.

انقر على خيار تسجيل الدخول.

أدخل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

اختر كلمة مرور وقم بتأكيدها.

أدخل رمز التحقق المكون من خمسة أرقام.

انتقل إلى صفحة منحة المرأة المقيمة في المنزل.

قم بتحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.

انقر على إرسال الطلب.

ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك تحتوي على رقم الطلب لتأكيد التسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

كما أعلنت الحكومة الجزائرية عن رابط تسجيل منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024، فإنها كشفت أيضًا عن بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها لدى السيدات الراغبات في الحصول على المنحة، والتي جاءت على النحو التالي: