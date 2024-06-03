أحسن من الثانوي 100 مرة ..التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية الشروط والأوراق وموعد التقديم

التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية، يبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن أفضل المدارس المتاحة التي ترتبط بسوق العمل وخاصة المدارس الفنية، وجاء ذلك مع إعلان وزارة الداخلية صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو الماضي عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن، والتي تعتبر الدفعة الثامنة من معهد معاوني الأمن، ومدة الدراسة في المعهد هي 18 شهرًا فقط، ويحصل الطالب المقبول على راتب ثابت طوال فترة الدراسة.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية

أعلنت وزارة الداخلية أن طلبات الالتحاق ستكون متاحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ابتداءً من يوم السبت 18 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 27 يونيو المقبل.

كيفية التسجيل إلكترونيًا

يمكنك التسجيل في معهد معاوني الأمن من خلال إتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية.

اختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.

افتح الايقونة واضغط على كلمة استمرار.

اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

تسجيل البيانات الشخصية بدقة.

زيارة معهد معاوني الأمن في محافظتك لشراء كراسة التقديم.

إجراء الاختبارات التي تحددها وزارة الداخلية.

شروط التقديم

وضعت وزارة الداخلية عدة شروط يجب أن يلتزم بها المتقدمين للالتحاق بمعهد معاوني الأمن وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: