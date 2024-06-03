أحسن من الثانوي 100 مرة ..التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية الشروط والأوراق وموعد التقديم

التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية، يبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن أفضل المدارس المتاحة التي ترتبط بسوق العمل وخاصة المدارس الفنية، وجاء ذلك مع إعلان وزارة الداخلية صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو الماضي عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن، والتي تعتبر الدفعة الثامنة من معهد معاوني الأمن، ومدة الدراسة في المعهد هي 18 شهرًا فقط، ويحصل الطالب المقبول على راتب ثابت طوال فترة الدراسة.
موعد التقديم في معهد معاوني الأمن بعد الإعدادية
أعلنت وزارة الداخلية أن طلبات الالتحاق ستكون متاحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ابتداءً من يوم السبت 18 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 27 يونيو المقبل.
كيفية التسجيل إلكترونيًا
يمكنك التسجيل في معهد معاوني الأمن من خلال إتباع عدة خطوات وهي كالتالي:
- الولوج إلى موقع وزارة الداخلية.
- اختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.
- افتح الايقونة واضغط على كلمة استمرار.
- اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.
- تسجيل البيانات الشخصية بدقة.
- زيارة معهد معاوني الأمن في محافظتك لشراء كراسة التقديم.
- إجراء الاختبارات التي تحددها وزارة الداخلية.
شروط التقديم
وضعت وزارة الداخلية عدة شروط يجب أن يلتزم بها المتقدمين للالتحاق بمعهد معاوني الأمن وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:
- أن يكون حاملًا للجنسية المصرية ومن أبوين يحملان الجنسية المصرية.
- يجب ألا يقل العمر عن 19 عامًا ولا يتجاوز 25 عامًا في تاريخ بدء التقديم للالتحاق بمعهد معاون الأمن.
- أن يكون حاصلًا على شهادة المرحلة الإعدادية أو ما يعادلها، ويجب أن يكون ذو سيرة حسنة وسمعة طيبة.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة تقيد حريته في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون الشخص قد تم فصله في الماضي من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال.
- يجب أن يستوفي متطلبات اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المختص في هيئة الشرطة.
- أن ينجح أيضًا في اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية، الذي يحدده قرار من وزير الداخلية، وذلك قبل أن يمثل أمام لجنة الاختيار “الهيئة” بعد اجتيازه للاختبارات المقررة.
- يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور، وطول الإناث يجب أن لا يقل عن 160 سم.