10% قادمة.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بداية من الشهر القادم حقيقة أم شائعة

شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في عمليات البحث من قبل الموظفين والعاملين في المغرب حول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2024، وتأتي هذه الاستفسارات نتيجة للارتفاع الواضح في تكاليف المعيشة الذي تشهده البلاد مؤخرًا، إلى جانب التحديات الاقتصادية المتزايدة أدت هذه الأوضاع الاقتصادية المتقلبة إلى دفع الموظفين والعاملين للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، على أمل تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

في الآونة الأخيرة شهد المغرب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع العديد من العاملين في القطاع العام للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وجاءت هذه المطالب نتيجة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها الموظفون.

حيث يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ويجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتجاوبت الحكومة المغربية مع هذه المطالب واتخذت وزارة المالية قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 10%، أي ما يعادل تقريبًا 1000 درهم وهو ما يوازي حوالي 100 دولار أمريكي.

قيمة الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 للقطاع الخاص

في إطار جهودها لتحسين ظروف المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، بالإضافة إلى ذلك أشارت إلى خططها لزيادة المعاشات التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المستمر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لأسعار الاستهلاك في المغرب إلى 2.4%، وتشير الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى زيادة بنسبة 2.2% في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق.