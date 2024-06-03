“معلومة تهمك”.. مدارس بديلة للثانوية العامة 2024 في مصر بمجموع أقل من 230 درجة

لقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 من امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر مايو الماضي، وينتظر الطلاب حاليا ظهور النتائج في جميع المحافظات المصرية، ومن الجدير بالذكر أن النتائج قد تم ظهورها في القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا والفيوم وغيرهم من المحافظات الأخرى، ولكن قد لوحظ أن هناك بعض الإدارات التعليمية في مصر تشهد مجموع كلي للطلاب أقل من 230 درجة، فبالرغم من عدم نزول تنسيق الثانوي في مصر للعام المقبل إلا أن هناك الكثير من الطلاب بدؤا في البحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة 2024.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في مصر

نظرا لعدم ظهور جميع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مصر بجميع المحافظات حتى الآن لم يتم اعتماد تنسيق محدد لدخول الثانوية العامة أو لدخول الثانوي الفني بتخصصاته الأربعة (الزراعي – التجاري – الفندقي – الصناعي) ولكننا يمكننا الاطلاع على تنسيق العام الماضي بالدرجات من خلال الأتي:

تنسيق محافظة شمال سيناء 230 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

تنسيق محافظة المنيا 212 درجة.

تنسيق محافظة القليوبية 215 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية 228 درجة.

تنسيق محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

تنسيق محافظة الفيوم 218 درجة.

تنسيق محافظة السويس 222 درجة.

تنسيق محافظة الفيوم 218 درجة.

مدارس بديلة للثانوية العامة 2024 في مصر

هناك بعض المدارس البديلة للثانوية العامة 2024 في مصر يمكن دخول الطلاب لها (البنين – البنات) بمجموع أقل من 230 درجة، ويمكننا التعرف على أسماء تلك المدارس من خلال الأتي:

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة توشيبا العربي.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

مدرسة السكك الحديد والطرق.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

مدرسة الأثاث بدمياط.

مدرسة الثانوي البحري.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة.

مدرسة التمريض العسكري الشرطية.

مدرسة الغزل والنسيج.

مدرسة مبارك كول.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

مدارس البترول.

مدارس التمريض العام.

المدارس العسكرية الرياضية.

مدرسة المتفوقين.

مدرسة البريد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المدارس الأخرى البديلة للثانوية العامة في مصر، ولكننا قمنا بذكر أشهر البدائل التي يتم التقديم عليها بنسبة كبيرة في كل عام دراسي جديد.