للتسلية والتعليم.. تردد قناة بطوط لأفضل برامج الأطفال

تُعتبر قناة بطوط واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مفيد وهادف للأطفال من خلال مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية المناسبة لكافة الأعمار العديد من الأسر يختارون هذه القناة كبديل لتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي وتربوي بجودة عالية وبدون انقطاعات، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تردد بطوط على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

اضبط التردد الخاص بالقناة: 11494.

اضبط معدل الاستقطاب: افقي.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد بطوط على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

اضبط التردد الخاص بالقناة: 11594.

اضبط معدل الاستقطاب: رأسي.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أهم مميزات الخاصة بقناة بطوط

تتميز هذه القناة بعدة مميزات، حيث تعتبر واحدة من أبرز القنوات الناجحة التي تبث برامج للأطفال في الوطن العربي تقدم القناة برامج تثقيفية متميزة للصغار، وتضم بين أهم هذه الميزات:

تقدم القناة محتوى ذو جودة عالية في الصورة، مما يزيد من شعبيتها ونسبة المشاهدة.

تبث القناة برامجها بجودة

تقدم القناة برامج مناسبة للأطفال في سن ما قبل الروضة، بالإضافة إلى عرض أبرز البرامج التعليمية مجاناً.

تقدم القناة برامجها على مدار الساعة وهذا مهم للعديد من الأشخاص في الإدارة.

طريقة تحميل تردد قناة بطوط على جهازك

وسوف نوضح لكم في الفقرات القادمة كيفية استقبال تردد قناة بطوط على التلفزيون العربي.