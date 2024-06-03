ما هي خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف الموحد؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن هناك العديد من الفئات التي واجهت عقبة استلام رسالة غير مؤهل الدعم على الرغم من تطابق شروط الصرف كافة، لذا قامت الوزارة بتقديم خدمة الاعتراض على الأهلية ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيدين من الدعم.

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يتم إجراء طلب الاعتراض من خلال خطوات الكترونية ميسرة تتسم بالكامل من خلال منصة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار برامج الدعم من واجهة المنصة الرئيسية. اختيار برنامج الضمان الاجتماعي. النقر على أيقونة نتائج الأهلية الموجودة في قائمة الخدمات الالكترونيه للمنصة. النقر على خيار استعراض تفاصيل دورة الأهلية. بعد ذلك يتم الضغط على خيار تقديم اعتراض. كتابة طلب الاعتراض وتوضيح التفاصيل. إرفاق الملفات المطلوبة لتوثيق حالة الاعتراض. النقر على ارفاق الطلب.

متى ينزل الضمان المطور؟

ينزل الضمان المطور في تاريخ موحد وثابت شهرياً بناء على أمر ملك موثق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فقد تم تطبيق قرار توحيد الصرف في الرواتب والمعاشات وأيضاً برامج الدعم، ومن ثم يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي وفقا للتقويم الميلادي حيث يوافق اليوم الأول من الشهر الميلادي موعد الصرف والإيداع في الحسابات البنكية لجميع المستفيدين، والجدير بالذكر أن هناك حالات استثنائية لتغيير موعد الصرف وتحدث فقط عندما يواجه موعد الصرف يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم العطلة الرسمية للأعياد.