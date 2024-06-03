سلي طفلك واسعديه.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة طيور الجنة 2024، قناة طيور الجنة هي قناة فضائية للأطفال تبث برامج تربوية وترفيهية تستهدف الأطفال الصغار، تأسست في الأردن واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في الوطن العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشجع على التعلم والإبداع بطرق مبتكرة ومسلية، تشمل برامجها الرسوم المتحركة والأفلام القصيرة والأناشيد والألعاب التفاعلية، وتحرص على أن تكون جميع برامجها مناسبة لعمر الأطفال وتعزز قيمًا إيجابية ومفيدة لتنمية شخصياتهم.
تردد قناة طيور الجنة 2024
إليكم تردد قناة طيور الجنة 2024:
- التردد: 11258
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- دقة الجودة: HD
التردد على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11632 ميجاهرتز
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- دقة الجودة: HD
مميزات قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة تتميز بعدة مميزات تجعلها محطة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء:
- تقدم القناة برامج تعليمية ممتعة ومفيدة تساعد في تطوير مهارات الأطفال وتعلم القيم والأخلاق.
- تتيح قناة طيور الجنة فهم القضايا الدينية والمعاني الروحية بطريقة سلسة وملائمة لعمر الأطفال.
- يتميز المحتوى بالبساطة والوضوح، مما يجعله سهل الفهم ومناسبًا للأطفال في مراحلهم المبكرة.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يزيد من جاذبية المشاهدة ويعزز التفاعل مع المحتوى.
- تشجع القناة على قيم التعاون والتسامح واحترام الآخرين، مما يساهم في بناء شخصيات أطفال صالحة.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تناسب مختلف أذواق واهتمامات الأطفال.