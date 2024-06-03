سلي طفلك واسعديه.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم مميزات القناة

تردد قناة طيور الجنة 2024، قناة طيور الجنة هي قناة فضائية للأطفال تبث برامج تربوية وترفيهية تستهدف الأطفال الصغار، تأسست في الأردن واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في الوطن العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشجع على التعلم والإبداع بطرق مبتكرة ومسلية، تشمل برامجها الرسوم المتحركة والأفلام القصيرة والأناشيد والألعاب التفاعلية، وتحرص على أن تكون جميع برامجها مناسبة لعمر الأطفال وتعزز قيمًا إيجابية ومفيدة لتنمية شخصياتهم.

تردد قناة طيور الجنة 2024

إليكم تردد قناة طيور الجنة 2024:

التردد: 11258

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

دقة الجودة: HD

التردد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11632 ميجاهرتز

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

دقة الجودة: HD

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تتميز بعدة مميزات تجعلها محطة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء: