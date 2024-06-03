هل ظهر تنسيق التمريض العسكرية 2024 .. وما الأوراق المطلوبة للتقديم

تعتمد مدارس الثانوية العسكرية في جمهورية مصر العربية على نظام كامل مثبت الأركان، كما توفر لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين بها كافة الأشياء التي يحتاجون إليها لإتمام تعليمهم على أكمل وجه، وهو الأمر الذي جعل عدد كبير من المواطنين يرغبون في التقديم لأبنائهم على تخصصاتها المختلفة خاصة تخصص التمريض العسكرية، كما زادت رغبتهم في الوصول إلى تنسيق التمريض العسكرية لهذا العام 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2024

إذا ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية الخاصة بابنك وأردت النجاح في تسجيله في التمريض العسكرية فيجب عليك أن تقدم العديد من الوثائق والمستندات الرسمية والمعتمدة التي تزيد من احتمالية نجاحه في التسجيل، وهي على النحو الأتي:

شهادة الميلاد الخاصة بالطالب أو الطالبة بالإضافة إلى صورة واحدة منها ويجب أن تكون كمبيوتر.

شهادة النجاح في الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية).

إذا تعدى الطالب 16 عام فيتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

نموذج واحد جند بالإضافة إلى نموذج تسعة جند للذكور.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

مستند يثبت موافقة ولي الأمر على التقديم.

وثيقة الفيش والتشبيه الخاصة بكلا من الطالب وولي أمره.

وثيقة إثبات حسن السير والسلوك.

هل ظهر تنسيق التمريض العسكرية

تم الكشف وفقا لتصريحات وزارة الدفاع الأخيرة عن أن تنسيق التمريض العسكرية متوقف على إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الخاصة بجميع المحافظات المصرية، كما تم الإشارة إلى أن أي جديد يتعلق بالتنسيق سيتم الكشف عنه عبر موقع الوزارة الرسمي حتى يصبح الجميع على دراية تامة بآخر المستجدات، ويمكنك في الوقت الحالي ومن خلال المذكور في الأسفل الاطلاع على تنسيق العام الماضي للتمريض العسكري من خلال الأتي: