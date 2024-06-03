الحكومة الجديدة لسة هتحدد أسعار البنزين الجديدة في مصر 2024+سعر المحروقات هيبقى كام؟

أسعار البنزين الجديدة في مصر، شهدت أسعار البنزين خلال الفترة الحالية زيادة في كافة محطات الوقود المصرية، وكثير من المواطنين قاموا بعمليات بحث عديدة لمعرفة أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة، حيث بلغ سعر لتر البنزين 95، 13.5 جنيه مصري بعد أن كان سعره 12.5 جنيه، وسوف نوضح أسعار البنزين في جميع المنافذ من خلال السطور التالية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

يمكنك الاطلاع على أسعار البنزين من خلال النقاط التالية:

بلغ سعر لتر البنزين 95 اليوم نحو 13.5 جنيه مصري بعد الزيادة الجديدة، بعدما كان سعره حوالي 12.5 جنيه مصري.

وصل سعر السولار بعد الزيادة الجديدة إلى حوالي 10 جنيهات مصرية، بعدما كان سعره حوالي 8.25 جنيهات مصرية.

بلغ سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة الجديدة، نحو 11 جنيه بعدما كان حوالي 10 جنيه مصري.

وصل سعر لتر البنزين 92 إلى حوالي 12.5 جنيه، بعد أن كان سعره يبلغ حوالي 11.5 جنيه مصري.

أسعار السولار اليوم

شهدت أسعار السولار تزايد في الأسعار في خلال الأيام الأخيرة وأسعار السولار تكون على النحو التالي: