استعلم دلوقتي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية الترم الثاني لعام 2024، تزايدت عمليات البحث من قبل طلاب وطالبات محافظة الغربية لمعرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، ومع ظهور النتائج في عدة محافظات داخل مصر، أصبح طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية ينتظرون بفارغ الصبر موعد اعلان النتائج في محافظتهم، وقد انتهى الطلاب من أداء الاختبارات مؤخرًا، وبدأت عمليات التصحيح مباشرة بعد الانتهاء، ويتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية 2024 ترم ثاني

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وتم تسجيل الدرجات ومراجعتها بدقة للتأكد من صحة النتائج، وأضاف أنه سيتم عرض النتائج على محافظ الإقليم لاعتمادها، ويتم رفعها على الموقع الإلكتروني للتعليم الأساسي في محافظة الغربية.

وحسب المصادر المطلعة من المتوقع أن تنشر النتائج على الموقع الرسمي لمديرية التعليم في محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح غد على أقصى تقدير بنهاية اليوم،

ولذلك ينصح جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية بالتحضير والاستعداد الكامل لمعرفة نتائجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

يمكنك الاطلاع على النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكتروني بمحافظة الغربية، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة عبر اتباع الخطوات التالية: