كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط

برنامج عدل 3 للسكنات في الجزائر لعام 2024 متاح الآن للتسجيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن إطلاقه بهدف معالجة مشاكل السكن وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين يمكن التسجيل بسهولة عبر الإنترنت من خلال منصة وكالة عدل يسعى العديد لمعرفة الخطوات المطلوبة للتسجيل، وسنوضح في هذا المقال كيفية التسجيل والشروط المطلوبة بالتفصيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

للتسجيل في سكنات عدل 3، يجب أن تتوافر عدة شروط تتعلق بالأهلية، والدخل، والجنسية، والحالة الاجتماعية، والسن،

يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على وحدة سكنية وفقًا للمعايير المحددة. يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من صحة البيانات وقبول الطلب. يجب أن يكون دخل المتقدم بين 24,000 دينار جزائري و118,000 دينار جزائري، وذلك لتحديد أهليته وفقًا للأولويات المعتمدة. يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الجزائرية ومقيمًا دائمًا في الجزائر. يقتصر البرنامج على الأرامل والمطلقات فقط، ولا يتم قبول طلبات المتزوجين. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا. يجب على المتقدم دفع دفعة أولية لا تقل عن 25% من قيمة الوحدة السكنية. يلتزم المتقدم بسداد سعر الوحدة على أقساط شهرية تمتد لمدة 25 عامًا. في حالة تأخر المتقدم في سداد ستة أقساط، يتم فسخ العقد نهائيًا يتم فرض زيادة بنسبة 5% على مبلغ القسط الشهري في حالة التأخير في السداد.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

للتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024، أعلنت الحكومة الجزائرية الخطوات التالية: