المالية العراقية توضح سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم الرواتب الجديد لعام 2024 والذي يتضمن زيادات ملحوظة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية كما تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تؤثر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها لمعرفة الراتب الخاص بك بعد الزيادة.

سلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب الموظفين لعام 2024 بعد تطبيق زيادات جديدة لمختلف الدرجات الوظيفية حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الوضع المعيشي للموظفين في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية وفيما يلي أهم تفاصيل سلم الرواتب بعد الزيادة:

الدرجة العاشرة الرواتب تتراوح بين 170 ألف دينار و650 ألف دينار.

الدرجة التاسعة: الرواتب تتراوح بين 245 ألف دينار و 727.5 ألف دينار.

الدرجة الثامنة: الرواتب تتراوح بين 273 ألف دينار و 819 ألف دينار.

الدرجة الأولى: الرواتب تصل إلى مليون و100 ألف دينار بعدما كانت 510 ألف دينار فقط.

خطوات الاستعلام عن سلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة 2024

يمكن للموظفين الاستعلام عن رواتبهم عبر الخطوات التالية: