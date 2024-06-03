“هام جدااا”.. توقعات تنسيق الثانوية العامة بعد الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

بعد ظهور نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات بدأ الكثير من أولياء الأمور في البحث عن تنسيق الثانوية العامة وذلك من أجل الاطمئنان على أولادهم من أجل إكمال الثانوية العامة ودخول أحد الكليات، ولقد ارتفعت معدلات النجاح هذا العام عن العام الماضي، ولذلك من الممكن أن يرتفع تنسيق هذا العام عن العام الماضي وسوف نتعرف على توقعات التنسيق.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة تنسيق الثانوية العامة لذلك العام بعد أن ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الكثير من المحافظات ولم يظهر التنسيق حتى الأن لأن هناك العديد من المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة، ولقد ارتفعت معدلات النجاح هذا العام ومن الممكن أن يرتفع التنسيق أو يكون مثل العام الماضي ولقد جاء التنسيق كالأتي:

كان تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة العام الماضي 218 درجة.

وكان تنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية العام الماضي 225 درجة.

بينما كان تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية العام الماضي 238 درجة.

وأيضًا كان تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية العام الماضي 240 درجة.

ثم كان تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة العام الماضي 245 درجة.

الأوراق اللازمة للإلتحاق بالصف الأول الثانوي 2024

لكي يقوم الطلاب والطالبات بالإلتحاق بالصف الأول الثانوي يجب عليهم تقديم الأوراق إلى المدرسة، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن الأوراق اللازمة من أجل الإلتحاق بالثانوية العامة وتتمثل تلك الأوراق فيما يأتي:

يجب إحضار 5 نسخ من شهادة الإعدادية.

يلزم إحضار 5 نسخ من بيان نجاح الطالب.

لابد من إحضار شهادة ميلاد حديثة و 5 صور منها.

يستلزم إحضار صور شخصية للصف بحجم 4×6 ويجب أن يتم كتابة اسم الطالب والرقم القومي الخاص به.

ويجب تقديم استمارة تنسيق الثانوية العامة.

يلزم دفع جميع المصروفات ويجب إحضار 5 صور من وصل دفع المصروفات.

لابد من إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر الشخصية.

وسوف يتم فتح باب التقديم في الصف الأول الثانوي بعد أن يتم الإنتهاء من الإعلان عن جميع النتائج.