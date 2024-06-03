توقعات تنسيق الثانوية العسكرية 2024 بعد الإعدادية والأوراق المطلوبة للتقديم

يرغب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في معرفة تنسيق الثانوية العسكرية لعام 2024 حيث بدأت نتائج الشهادة الإعدادية في الظهور في الكثير من المحافظات وبعد أن تظهر جميع النتائج سوف يتم فتح باب التقديم من أجل التسجيل في مدارس الثانوية العسكرية 2024، وهناك شروط قامت الوزارة بتحديدها والتي يجب توافرها من أجل التقديم في مدارس الثانوية العسكرية.

مميزات مدارس الثانوية العسكرية

تتميز مدارس الثانوية العسكرية بالكثير من المميزات ولذلك يرغب الكثير من الطلاب في الإلتحاق بها، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يستطيع الطلاب والطالبات من خلال مدارس الثانوية العسكرية الإلتحاق بالكليات الحربية والعسكرية والمعاهد العسكرية والتي تكون تحت إشراف وزارة الدفاع.

يتمكن الطلاب والطالبات الإلتحاق بالكثير من التخصصات مثل الهندسة والعلوم والطب ويساعد ذلك على تطوير الطلاب والطالبات.

يمتلك الطلاب والطالبات فرصة كبيرة من أجل الإلتحاق بجميع الكليات الحربية وجميع مجالات الدفاع، حيث تعمل تلك المدارس على زيادة الفرصة الخاصة بهم.

يحصل الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية العسكرية على درجات إضافية تمكنهم من دخول الكليات العسكرية والحربية.

تنسيق الثانوية العسكرية

هناك تنسق خاص بكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، ويتمثل تنسيق الثانوية العسكرية فيما يأتي:

يبلغ تنسيق محافظة شمال سيناء 230 درجة.

ويبلغ تنسيق محافظة كفر الشيخ 220 درجة.

بينما يبلغ تنسيق محافظة المنيا 212 درجة.

ويأتي تنسيق محافظة القليوبية 215 درجة.

وتنسيق محافظة الشرقية 228 درجة.

يبلغ تنسيق محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

ويبلغ تنسيق محافظة الفيوم 218 درجة.

ويأتي تنسيق محافظة السويس 222 درجة.

أوراق التقديم بمدارس الثانوية العسكرية

هناك العديد من الأوراق التي يجب تقدميها من أجل التسجيل في مدارس الثانوية العسكرية ويجب أن تكون صحيحة، وتتمثل فيما يأتي: