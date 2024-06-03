حمله الان واستمتع بالعديد من المميزات.. تحميل واتساب الذهبي 2024 الاصدار الجديد Whatsapp Gold

في عالم المراسلة الفورية يسعى العديد من المستخدمين للحصول على تطبيقات توفر ميزات إضافية تتجاوز تلك المتاحة في الإصدارات الرسمية واتساب الذهبي (Whatsapp Gold) هو واحد من هذه الإصدارات المعدلة من تطبيق واتساب الشهير والذي يقدم مجموعة من الخصائص المتقدمة مثل تخصيص الواجهة لإخفاء حالة الظهور وإرسال ملفات بحجم أكبر رغم جاذبية هذه الميزات إلا أن استخدام تطبيقات غير رسمية يأتي مع مخاطر أمنية محتملة.

مميزات تطبيق واتس اب الذهبي

واتساب الذهبي (Whatsapp Gold) يعتبر من الإصدارات المعدلة التي تجذب العديد من المستخدمين بفضل ميزاته الإضافية والمبتكرة من بين هذه الميزات:

يمكنك تأمين الواتساب باستخدام بصمتك مما يوفر حماية كاملة حيث لا يمكن لأي شخص فتح التطبيق إلا بالبصمة الخاصة بك.

يتيح واتساب الذهبي إمكانية تثبيته إلى جانب النسخة الرسمية من واتساب مما يسمح باستخدام التطبيقين على نفس الجهاز دون الحاجة إلى حذف أحدهما هذه الميزة مفيدة جدا لمن لا يرغب في حمل هاتفين لاستخدام واتساب.

تتيح هذه الميزة رؤية الرسائل حتى بعد أن يقوم المرسل بحذفها مما يمنع الضيق الناتج عن حذف الرسائل من قبل المرسل.

يمكنك تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور لك مما يمنع الأشخاص الموجودين عندك من رؤية آخر مرة كنت متصلاً فيها بالتطبيق.

يمكنك تسجيل الدخول إلى واتساب الذهبي باستخدام عدة أرقام واستخدام كل هذه الحسابات بسهولة والتبديل بينها دون تعقيد.

يمنحك واتساب الذهبي القدرة على تغيير مظهر التطبيق حسب رغبتك مما يتيح تجربة استخدام مخصصة.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

إذا كنت ترغب في تحميل واتساب الذهبي حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية :