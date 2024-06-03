Smart Watch Q12|..أفضل ساعة ذكية للأطفال في الأسواق+طريقة ربط الساعة بالموبايل وتتبع حركة الطفل

أفضل ساعة ذكية للأطفال هي ساعة Q12 من أفضل الساعات الذكية للأطفال الأولاد والبنات، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وأيضًا مبيعات مرتفعة في الفترة الأخيرة وتوفر هذه الساعة وسيلة أمان ممتازة للحفاظ على سلامة طفلك، حيث يمكن تتبعه ومعرفة مكانه بفضل نظام التتبع العالمي GPS، كما تحتوي الساعة على نظام استغاثة يرسل رسالة تحذيرية للأبوين إذا كان الطفل في خطر عن طريق الضغط على زر موجود في الساعة، وتحتوي أيضًا ساعة Q12 الذكية على شريحة اتصال للتواصل مع الطفل وكاميرا أمامية لمراقبته في أي وقت.

أفضل ساعة ذكية للأطفال مميزات ساعة SMART WATCH Q12

تتمتع ساعة SMART WATCH Q12 بالعديد من المميزات الرائعة وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية:

شكل رائع ومناسب للأطفال.

تعد من أفضل الساعات الذكية للأطفال تلك التي تحتوي على شريحة اتصال ونظام تحديد المواقع GPS، ونظام الاستغاثة SOS.

يوجد بها كاميرا أمامية لمتابعة الطفل في جميع الأوقات.

مقاومة الماء بمعيار IP67 تعني أنها تستطيع تحمل العرق والماء الخفيف، ولكن يجب تجنب ارتداء الساعة أثناء السباحة أو تعرضها للماء بشكل مباشر.

الإشعاعات المنبعثة من الشاشة لا تلحق ضررًا بعين الطفل.

بطارية قوية تدوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بناءًا على الاستخدام.

مناسبة للأطفال من عمر 3 إلى 12 عامًا، سواء كانوا أولادًا أم بناتًا.

تحتوي الساعة على كشاف ومنبه.

طريقة تشغيل الساعة الذكية للاطفال Q12

لتشغيل الساعة بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية: