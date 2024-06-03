“ملكة الألعاب”.. كيفية تحميل لعبة Grand theft auto على جهاز الكمبيوتر وهاتفك المحمول ومتطلبات التشغيل

بدأت الإجازة الخاصة بطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة وأصبح الجميع في تفرغ تام وهو الأمر الذي جعل جميع محبي الألعاب الإلكترونية بالبحث عن لعبة جراند ثفت أوتو وطرق تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وذلك للاستمتاع بها ولعبها مع الأصدقاء أو العائلة كما أرادوا معرفة متطلبات الحد الأدنى والحد الأقصى لتشغيل تلك اللعبة بكل سهولة وعدم مواجهة أي مشكلة أثناء اللعب.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو على الكمبيوتر

لتحميل اللعبة لابد من إتباع بعض الخطوات وتأتي كما يلي:

في بادئ الأمر يجب أن تتوجه إلى موقع لعبة جراند ثفت أوتو الرسمي من هنا.

وبعد الدخول إلى رابط الموقع الصحيح اضغط على خيار (تنزيل) الذي سيظهر أمامك.

ستظهر أمامك عدة شروط وأحكام يجب عليك الإطلاع عليها والضغط على موافق.

ستبدأ اللعبة في التحميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ولذلك انتظر قليلا حتى ينتهي التنزيل.

وبعد الإنتهاء من التنزيل اضغط على خيار تثبيت الذي سيظهر أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة اللعبة التي ستظهر على حسابك ولذلك سجل الدخول إلى اللعبة بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور وابدأ في اللعب.

خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو على الهاتف الجوال

لتحميل اللعبة على هاتفك لابد من إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي الموجود في هاتفك.

ثم اضغط على شريط البحث في أعلى الصفحة وأدخل اسم اللعبة ثم اضغط على بحث.

وبعد تلك الخطوة اضغط على أيقونة اللعبة الصحيحة حتى تنتقل إلى صفحة اللعبة الرئيسية.

وبعد ذلك اضغط على تنزيل وانتظر قليلا من الوقت حتى ينتهي التنزيل ويتم تثبيت اللعبة تلقائيا على هاتفك.

وفي النهاية ستجد أيقونة اللعبة على الهاتف فقم بفتحها واستمتع باللعب.

متطلبات تشغيل جراند ثيفت أوتو على الهاتف

هناك بعض المتطلبات لتشغيل اللعبة على الهاتف وتأتي كالأتي: