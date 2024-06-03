عاجل.. رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

ازداد البحث مؤخرًا عن نتائج التاسع اليمن حيث أن نجاح الطلاب في الصف التاسع في اليمن لعام 2024 يعد أمراً مهما بالنسبة لهم، حيث يحدد هذا النجاح مسار تعليمهم ومهنتهم المستقبلية تعد هذه السنة الدراسية حاسمة بالنسبة لتقييم مستوى الطلاب وتحديد تخصصهم العلمي ومهنتهم المستقبلية، ولهذا السبب تولي وزارة التربية والتعليم اليمنية اهتماماً كبيراً بالعام الحالي.

نتائج التاسع في اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن نتائج الامتحانات لطلاب وطالبات الصف التاسع في جميع المحافظات يُمكن للطلاب معرفة النتائج عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة كما وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الاتصال بالرقم الموحد 161، ويمكن أيضًا إرسال رسائل نصية على نفس الرقم مع ضرورة تقديم البيانات الصحيحة مثل الاسم، رقم الجلوس، والرقم الوطني.

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في اليمن

سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من أجل تفادي الازدحام في المدارس ومواكبة التطورات.

انتقل إلى موقع وزارة التعليم اليمنية.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اضغط علي ” عرض النتيجة”.

سيتم عرض أداء الطالب في جميع المواد الدراسية.

في حال لم يتم عرض النتيجة، ستظهر عبارة “قريباً”.

تحديد موعد إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024.

سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الصف التاسع في اليمن بعد اكتمال عمليات التصحيح والمراجعة من قبل المعلمين في لجان الكنترول عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم لم يُحدد بعد موعد محدد لإعلان النتائج، إلا أنه من المتوقع أن يكون في نهاية شهر يونيو جرت الامتحانات بنجاح تحت ظروف أمنية جيدة، مما يضمن نتائج إيجابية في جميع المحافظات ويطمئن الطلاب وأولياء الأمور.