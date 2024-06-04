الكهرباء: “مفيش ممارسة تاني خلاص” رسمياً موعد إلغاء ممارسة الكهرباء وتركيب عداد كودي إجباري

موعد إلغاء ممارسة الكهرباء، سيبدأ إلغاء نظام المحاسبة بالممارسة في قطاع الكهرباء اعتبارًا من يونيو 2024، وسوف تباشر تسع شركات كهرباء في جميع محافظات الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الصادر عن الشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي، ويهدف النظام الجديد إلى منع سرقة التيار الكهربائي ومنع المخالفات، ويتم إلزام جميع المواطنين بتركيب عدادات كودية بغض النظر عن تقديمهم طلبًا للحصول على عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء.

موعد إلغاء ممارسة الكهرباء

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن شركة الكهرباء برئاسة جابر الدسوقي قد حددت شهر يونيو الجاري 2024 ليكون الموعد النهائي لإنهاء المحاسبة بنظام الممارسة، وهذا القرار يشمل المواطنين الذين يسرقون التيار الكهربائي والمخالفين في جميع أنحاء الجمهورية، ويتم استبدال نظام الممارسة بعداد كودي يكون مسبوق الدفع بشكل إلزامي لجميع الحالات التي تنطبق عليها الشروط التي أعلنها مجلس الوزراء، وأشير إلى أن المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للانتقال إلى نظام العداد الكودي حتى الآن يحاولون التلاعب بتكلفة الممارسة، والتي تكون عادة أقل بكثير من الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

تسهيل شركة الكهرباء للمواطنين للتحويل بنظام العداد الكودي

أعلنت شركة كهرباء مصر أنها تسمح بتقسيط تكلفة المقايسة لتركيب العداد الكودى في حالة المباني المخالفة أو سرقة التيار الكهربائي لمدة سنة، مع إضافة فوائد البنك المركزي وأفاد المصدر أن الشركات المتخصصة في توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تشكيل لجان ضمن القطاع التجاري والمالي بين الشركات، ووضع خطة شاملة لحصر الأماكن التي تنتشر فيها سرقات التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى زيادة معدل فقد الشبكة القومية للكهرباء والذي قد يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 40%، وسوف تبدأ الشركة في تنفيذ هذا القرار في القريب العاجل.