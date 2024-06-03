تحميل كشوفات اسماء المقبولين في الاسكان العسكري PDF شهر يونيو 2024

تساءل الكثير من المواطنين عن المستحقين للحصول على قرض الإسكان العسكري، حيث قدمت القوات المسلحة الأردنية هذا القرض لأفرادها الذين أتموا خدمتهم العسكرية لمساعدتهم على الحصول على منزل يوفر لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونظراً للتضخم الاقتصادي وتدهور الأوضاع الشخصية للأفراد، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أسماء المستحقين لهذا القرض عبر رابط إلكتروني، وسنقدم في هذا المقال تفاصيل حول قرض الإسكان العسكري في الأردن.

الاستعلام عن قرض الإسكان العسكري الأردني لشهر يونيو

يمكن بسهولة التحقق من أهلية المواطنين للحصول على القروض العقارية العسكرية في الأردن، من خلال اتباع سلسلة من الإجراءات البسيطة يتضمن ذلك الاستعلام عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العسكرية.

في البداية يتم الدخول إلى موقع مديرية الإسكان العسكري.

ثم، قام بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم أدخل الرقم الوطني الخاص بالمستفيد.

بعد ذلك ادخل الرقم العسكري لك.

ثم أضغط فوق أيقونة إرسال.

شروط القرض العسكري الأردني

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الضرورية لضمان توزيع القرض وصوله إلى المواطنين المستحقين، يمكن الاطلاع على هذه الشروط في النقاط التالية التي سنذكرها.