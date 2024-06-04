خد دقيق واخبز ف البيت// صرف الدقيق في التموين بداية من هذا التاريخ بهذه الشروط والضوابط

صرف الدقيق في التموين، نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليماتها لجميع مديريات التموين في المحافظات حول قواعد نظام صرف الخبز الجديد، بناءً على قرار زيادة سعر رغيف الخبز البلدي، يوضح القواعد المنظمة لصرف الدقيق من المستودعات باستخدام البطاقة التموينية، والتي تتضمن تخصيص حصة من الدقيق المدعم لكل فرد مسجل على البطاقة وسوف نقوم بالتوضيح في السطور التالية.

صرف الدقيق في التموين

أعلنت وزارة التموين أنه بخصوص تسليم الدقيق المدعم من المستودعات باستخدام البطاقات التموينية، سيتم وفق الآتي:

يستمر توزيع وصرف الدقيق المخزن بنفس الحصص المحددة وهي 10 كيلو جرامات للشخص الواحد المسجل في نظام التموين، وبتكلفة 30 جنيهًا للحصة الفردية.

يقوم تجار المستودعات بصرف الدقيق المستلم من المطاحن التموينية التابعة لهم شهريًا بسعر 2800 جنيه للطن تسليم المطحن.

يقوم المستودع بتوزيعه على المواطنين باستخدام البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا لكل كيس وزنه 10 كيلو جرام عن نصيب الفرد.

وبدأت وزارة التموين تنفيذ قرارات النظام الجديد أمس السبت الموافق 1 يونيو 2024، مع تعزيز الرقابة التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا لنفس المواصفات بوزن 90 جرام للرغيف وبيعه للمواطن بسعر 20 قرش.

هل الدقيق بدلًا عن الخبز المدعم؟

أوضحت مصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية أن توزيع 10 كيلو من الدقيق لكل فرد مسجل على بطاقة التموين شهريًا يأتي بديلًا عن توزيع حصة الخبز البلدي المدعوم، وأكدت أن هذا الإجراء اختياري للمواطنين الذين لا يرغبون في استلام حصة الخبز، ويمكنهم بالاستفادة من الحصة التموينية بالحصول على كمية الدقيق المحددة بـ 10 كيلو مقابل 30 جنيها.