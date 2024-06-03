“دورة ماي” رابط نتائج المراسلة 2024 الجزائر وكشف نقاط نتائج اثبات المستوى حسب الولاية

يترقب العديد من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء الجزائر إعلان نتائج المراسلة 2024، التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ONEFD، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، في الفترة الأخيرة؛ شهدت عمليات البحث تزايدًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات لمعرفة كيفية الحصول على نتائج امتحان المراسلة لدورة مايو 2024.

نتيجة المراسلة 2024 في الجزائر

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائج امتحان المراسلة لعام 2024 من خلال اتباع هذه الخطوات بسهولة:

افتح المتصفح وتوجه إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

على الصفحة الرئيسية، ابحث عن أيقونة نتائج المراسلة في القائمة الرئيسية أو ضمن الإعلانات الظاهرة على الشاشة.

في الصفحة المخصصة لنتائج المراسلة، أدخل رقم التسجيل الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

بعد إدخال رقم التسجيل، اضغط على مربع البحث أو عرض النتائج.

ستظهر النتيجة مباشرةً على الشاشة مع تفاصيل الدرجات والملاحظات إن وجدت.

يمكن للطالب أو الطالبة طباعة كشف النقاط الخاص بهم للاحتفاظ به لاحقًا عن طريق الضغط على خيار “طباعة” أو حفظه كملف PDF.

باتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة.

طريقة حساب معدل النجاح في اختبار إثبات المستوى

بعد إعلان نتائج امتحان المراسلة دورة مايو 2024، بدأت البحث حول كيفية حساب معدل النجاح في هذا الامتحان، وأعلنت وزارة التربية الوطنية شروط النجاح، حيث يجب على الطلاب الحصول على معدل لا يقل عن 10/20 للنجاح، وتوضح الوزارة طريقة حساب هذا المعدل، حيث يجمع معدل الامتحان المستوى المضاعف بمقدار 2 إلى نقطة المراقبة المستمرة، ثم يتم تقسيم الناتج على 3.

الطريقة المبسّطة لحساب المعدل تتضمن إضافة درجات امتحان المستوى المضروبة في 2 إلى درجة المراقبة المستمرة، ثم قسم الناتج على 3، هذا يتطلب فهمًا صحيحًا للتعليمات وتنفيذ الخطوات بشكل صحيح، الطلاب والطالبات يستخدمون هذه الطريقة لمعرفة ما إذا كانوا ناجحين أم لا ويبذلون الجهد اللازم لتحقيق النجاح في الامتحان.

موعد نتائج المراسلة 2024 الجزائر

سيتم الإعلان عن نتائج ولايات باتنة ومستغنم وبسكرة وسطيف والجلفة وتمنراست وشلف يوم الجمعة 31 مايو 2024، كما سيتم الإعلان عن نتائج ولايات أهراس والجزائر وبشار وقسنطينة ورقلة والمدية يوم السبت 1 يونيو 2024، وسيتم الإعلان عن نتائج ولايات تيزي وزو وسكيكدة وسعيدة وعين الدفلى وبجاية والأغواط ووهران وتبسة يوم الأحد 2 يونيو 2024.