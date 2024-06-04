سجل عيالك عشان مصاريف المدرسة..تسجيل أبناء تكافل وكرامة بالخطوات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
سجل عيالك عشان مصاريف المدرسة..تسجيل أبناء تكافل وكرامة بالخطوات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2024
تسجيل أبناء تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الرابط الخاص بتسجيل أبناء تكافل وكرامة لعام 2024، ويعد هذا البرنامج أساسيًا في توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين لمساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كيفية تسجيل أبناء تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي عن طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • يجب تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة.
  • ينبغي تسجيل البيانات الصحيحة في نموذج التقديم، والتحقق من دقتها قبل إرسالها.
  • قم بالتحقق من كافة الشروط والأحكام قبل التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة.
  • إذا توافرت الشروط المطلوبة سيتم قبولك في البرنامج وصرف المعاش الخاص بك.
كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2024
تسجيل أبناء تكافل وكرامة 2024

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أفادت الوزارة بالشروط والمعايير المطلوبة لتقديم طلب الحصول على المعاش، ومن هذه الشروط الآتي:

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المعاش متزوجًا ويعول أسرته.
  • يجب أن تكون أعمار الأبناء تتراوح بين عامين وثمانية عشر عامًا، ويجب أن يكونوا مسجلين في المؤسسات التعليمية.
  • يمكن للمطلقات والأرامل التقديم للاستفادة من البرنامج.
  • ينبغي على المتقدم بطلب الدعم ألا يكون لديه وظيفة ثابتة سواء في القطاع العام أو الخاص.
شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة
شروط تسجيل أبناء تكافل وكرامة

المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها للحصول على المعاش، وتشمل هذه المستندات ما يلي:

  • يجب إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون فعالة.
  • يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عامًا.
  • إرفاق صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • تقديم صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
  • تقديم صورة من بطاقة التموين تحتوي على اسم مكتب التموين إذا كانت متوفرة.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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