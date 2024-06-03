“النسخة الجديدة”.. تنزيل ماين كرافت التعليمية 2024 Minecraft Education على الجوال والكمبيوتر

تشتهر ألعاب تعليمية كبيرة على متاجر التطبيقات المختلفة، لكن أكثر الألعاب التي حققت نسبة نجاح عالية جدا هي لعبة ماين كرافت التعليمية، والتي تم اختيارها بصورة رسمية كأفضل لعبة إلكترونية داخل المملكة السعودية، وقد تم تقديمها إلى جميع الطلاب، وفرض على عليهم بعض المهام التي يجب تنفيذها حتى يتم الحصول على الشهادة الخاصة بها، والتي تؤهلهم إلى بعض المستويات داخل مدارس المملكة.

تنزيل ماين كرافت التعليمية على الجوال

الكثير من الفوائد المقدمة من لعبة ماين كرافت التعليمية إلى جميع المستخدمين، وتلك الفوائد تعمل على تنمية الفكر والمهارات العقلية لدى المستخدمين، ولهذا من الضروري توفر اللعبة على جميع الأجهزة المحمولة والأجهزة الإلكترونية، لذا حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف، يلزم تنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي فتح المتجر الإلكتروني حتى يتم الانتقال إلى جوجل بلاي المتوفر على هاتفك.

يمكن الانتقال إلى آب ستور اذا كان هاتفك يعمل بنظام IOS.

بعد ذلك يتم زيارة شريط البحث حتى يبدأ المستخدم في البحث عن اللعبة.

ينتظر قليلا المستخدم حتى تظهر له أيقونة اللعبة الرسمية.

ثم تظهر أسفل الأيقونة علامة تبويب خاصة بالتحميل، يجب الضغط عليها حتى تبدأ عملية التثبيت.

بعد انتهاء عملية تحميل اللعبة يمكن تشغيلها، وانشاء حساب حتى تبدأ في عيش تجربة جديدة ومختلفة.

خطوات تحميل ماين كرافت التعليمية على الكمبيوتر

يمكن استقبال لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، لكن حتى يتمكن الفرد من ذلك يلزم تنفيذ خطوات هامة متمثلة في الآتي: