موقع الوزارة: نتائج الصف العاشر والحادي عشر 2024 بالرقم المدني moe.edu.kw

نتائج الصف العاشر والحادي عشر 2024 بالرقم المدني قد انتهوا في الأيام الماضية من أداء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بكافة مدن الكويت، ومنذ ذلك الحين وتعمل وزارة التربية بالكويت على انتهاء مرحلة مراجعة وتدقيق أوراق الطلاب على أن توفر النتيجة في اقرب وقت ممكن، من خلال موقع البوابة الرسمية الإلكترونية وهى المتخصصة في إعلان نتائج لطلاب لجميع صفوف النقل بالكويت ، ونقدم إليك رابط الاستعلام بالرقم المدني من خلال هذا المقال .

نتائج الصف العاشر والحادي عشر 2024 بالرقم المدني

يترقب الآن الطلاب والطالبات في الصف العاشر والصف الحادي عشر للنهاية العام الدراسي ويتم رفعها رقميا على موقع الرسمية التابعة لوزارة التربية الكويتية ، والتي تخصص رابط موحد نتائج صفوف النقل الكويت ومنها الصف العاشر والصف الحادى عشر أما موقع المربع الشهير فهو مخصص إلي نتائج الصف الثاني عشر فقط وهى الثانوية العامة بالكويت، والذي مازالت حتى الآن يمتحن الطلاب وفى الأيام المقبلة سوف تبدأ مرحلة تصحصح مراجعة أوراق ويتم إعلان النتيجة من خلال موقع المربع.

نتائج طلاب الكويت 2024 بالرقم المدني

يتم إعلان نتائج الصف العاشر والحادي عشر 2024 بالرقم المدني خلال اسبوع من انتهاء فترة الاختبارات، والتي تم انتهاء في اخر شهر مايو الماضي أن متبقي أيام قليلة للغاية للإعلان النتيجة، واليك خطوات الاستعلام من موقع وزارة التربية الكويتية :