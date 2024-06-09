أجمد من الأيفون وب أقل من 15 ألف .. هاتف أوبو f25 OPPO السعر والمواصفات والإمكانيات

قامت شركة أوبو بالإعلان رسمياً عن هاتف أوبو f25، وسلسلة f منافسة بالسوق العالمي بالفئة المتوسطة وهواتف تلك السلسلة من أشهر الهواتف بالشركة، ويعتبر هذا الهاتف نفس أوبو رينو f11 ولكن اسمه مختلف حتى ينافس بأسواق متعددة، وللتعرف على مواصفات الهاتف بشكل كامل تابعو معنا السطور التالية بالمقال.

ما هي مواصفات هاتف أوبو f25؟

يوجد بالهاتف عدد كبير من المميزات، ومواصفات هاتف أوبو f25 كاملة كما يلي:

خامة الهاتف الخارجية كاملة مصنوعة من البلاستيك.

كما أن الهاتف يدعم وضع شريحتين من الفئة 5G ويمكن وضع كارت ميموري.

كما أن الشاشة نوعها Amoled بمقاس 6.7 بوصة ودقتها 1080*2412 بكسل.

ومعالج الهاتف ميدياتك Dimesity 7050، وهو معالج ثماني النواة.

ونظام تشغيل الهاتف أندرويد 14.

ومساحة التخزين للهاتف 128 جيجا.

والذاكرة من النوع Ufs.

أهم المواصفات بهاتف أوبو f25

تتميز الكاميرا الأمامية للهاتف بأن دقتها 32 ميجا بكسل، ويوجد بالهاتف ثلاث كاميرا خلفية، الكاميرا الأساسية بالثلاثة دقتها 64 ميجا بكسل، كما أن الكاميرا الخلفية تدعم الفلاش الليد، وتقوم الكاميرا بتصوير فيديوهات بجودة 2160، ولكن الهاتف لا يوجد به مدخل 3.5 مللي للسماعات، وسماعات الهاتف الخارجية نوعها mono، بالإضافة إلى دعم الهاتف ل IR blaster، ولكن خاصية NFC لا دعمها الهاتف، ويوجد بالهاتف أيضاً مكان لبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة، ويوجد أيضاً خاصية الfaceunlock، وسعر الهاتف بالهند ب 290 دولار وذلك نسخة ال128 جيجا، أما نسخة ال 256 جيجا فهو بسعر 315 دولار.