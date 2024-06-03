سيارة لينكون نوتيلوس 2024 Lincoln Nautilus الفاخرة تجمع بين الأناقة والأداء

سيارة لينكون نوتيلوس 2024 Lincoln Nautilus هي سيارة فاخرة تجمع بين الأناقة والأداء، تتمتع بمزايا جديدة ومتطورة في كل إصدار، لتلبي احتياجاتك وتناسب بيئتك، تحتوي على إعدادات خاصة تضمن سلامتك وراحتك كسائق وراكب، توفر لك أنظمة الأمن والأمان المتقدمة، والميزات الترفيهية المتنوعة، مثل الاتصال بالهواتف الذكية ومنافذ يو اس بي، ولذلك دعونا نتعرف بشكل أكثر من خلال السطور القادمة على مواصفات سيارة لينكون نوتيلوس 2024 Lincoln Nautilus.
سيارة لينكون نوتيلوس 2024 Lincoln Nautilus
تعد سيارة لينكون نوتيلوس 2024 Lincoln Nautilus هي سيارة فاخرة من فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم، تتميز بتصميم داخلي وخارجي متطور ومحرك هجين قوي وموفر للوقود، وإليكم بعض المواصفات الرئيسية لهذه السيارة:
- الأبعاد الخاصة بالسيارة تتضمن الطول 190 بوصة، العرض 86.1 بوصة بالمرايا، قاعدة العجلات 112.2 بوصة، سعة خزان الوقود 18 جالون، الوزن الصافي 5454 رطل.
- محرك هجين سعة 2.0 لتر ثنائي الشحن التوربيني، يولد قوة 310 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير السرعة باستمرار ومحرك كهربائي بقوة 100 كيلوواط، معدل استهلاك الوقود 17.3 كم/لتر.
- شبكة أمامية مستطيلة مصنوعة من الكروم تحمل شعار لينكولن النجمي، مصابيح أمامية وخلفية LED، أنبوب عادم مزدوج من الكروم، باب خلفي كهربائي، قضبان جانبية على السقف، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، زجاج مصفح ضد الصوت ومظلل للخصوصية.
- شاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة للعدادات، شاشة تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة للترفيه والمعلومات.
- عجلة قيادة مغلفة بالجلد، نظام تحكم مناخي ثنائي المنطقة، تشغيل عن بعد، نظام صوتي مكون من 10 مكبرات صوت، إضاءة محيطية، تفاصيل مستوحاة من الكريستال.
- نظام Lincoln Blue Cruise 1.2 للقيادة على الطرقات السريعة دون استخدام اليدين، نظام Lincoln Rejuvenate لتجربة متعددة الحواس تشمل الصوت واللمس والرائحة، نظام Lincoln Embrace للإضاءة المحيطية في الأبواب.
- نظام هيدروليكي متكيف للتعليق الأمامي والخلفي، نظام فرامل مانعة للانغلاق، نظام التحكم في الانزلاق.