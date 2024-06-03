نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 رسمياً اعرف درجاتك من نتيجة نت

essam.sandy69 تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 رسمياً اعرف درجاتك من نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024، التي أصبحت الآن محل بحث واهتمام طلبة محافظة دمياط بعد إعلان رفع النتيجة رسمياً، على منصات كثيرة اليوم الذي تلقي فيه الشهادة الاعدادية متابعة كبيرة من قبل الشارع المصري والإعلام المرئي والمقروءة، حيث تمثل الشهادة الاعدادية في مصر النقطة المحورية الأهم في مسيرة كل تلميذ خاصة وهي المرحلة الأخيرة قبل اختيار نوعية التعليم الجديد الذي يدخل فيه الطالب والطالبة، فهناك من يتجه إلى التعليم الفني ومنهم من يتجه إلى التعليم العام، ومن هنا نوجه عنايتكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل آليات استخراج نتيجة 3 إعدادي 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

اتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط نتائج الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس إلكترونيا عبر منصات تعليمية مختلفة أهمها موقع بوابة التعليم وموقع نتيجة نت وغيرها من المنصات الإلكترونية الأخري:

  • بداية الأمر توجه إلى موقع نتيجة نت.
  • يمكنك التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • اختر نتائج الشهادة الاعدادية.
  • حدد نتيجة الصف الثالث الاعدادي.
  • أكتب رقم جلوس التلميذ.
  • البحث عن النتيجة.

مجموع درجات الشهادة الاعدادية 2024

تم توزيع درجات الشهادة الاعدادية الكلي 280 درجة على 5 مواد (علوم، رياضيات، عربي، انجليزي، دراسات اجتماعية) وجاءت كالتالي:

  • المادة الأولي اللغة الإنجليزية تحصل على 60 درجة.
  • مادة اللغة العربية تحصل على 80 درجة.
  • المادة الثالثة العلوم تحصل على 40 درجة.
  • مادة الرياضيات تحصل على 60 درجة.
  • المادة الخامسة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 رسمياً اعرف درجاتك من نتيجة نت.

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معلومات الكاتب
essam.sandy69

انا م عصام خريج كلية الهندسة جامعة الاسكندرية اعمل مهندس في أحدي الشركات الكبري، واعمل في مجال الصحافة الإلكترونية منذ 7 سنوات ومهتم بمجال التنمية البشرية.

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