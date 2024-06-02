وحش الطريق.. مواصفات سيارة هوندا اوديسي 2024

تعد سيارة هوندا أوديسي هي سيارة عائلية، تمتلك هذه السيارة العديد من المواصفات المميزة والرائعة والتي تجعلها فريدة من نوعها، مما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تتوفر هذه السيارة بالعديد من التقنيات تشمل محركات قوية وفعالة من حيث استهلاك الوقود، كذلك السلامة والترفيه، ولذلك سنوافيكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل حول سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات.

سيارة هوندا اوديسي

لدى الكثير من محبي السيارات الحديثة رغبة في معرفة سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تميز هذه السيارة بالرحابة والتكنولوجيا والأداء العالي، كما يختلف سعر السيارة بحسب الطراز والمواصفات والمزايا التي توجد بكل طراز، وتتمثل الأسعار فيما يلي:

يبلغ سعر سيارة هوندا أوديسي طراز LX حوالي مبلغ قيمته 163,185 ريال.

سيارة هوندا أوديسي طراز EXL بحوالي سعر قدره نحو 185,035 ريال سعودي.

كما أن الطراز Touring من سيارة هوندا أوديسي بسعر يصل إلى حوالي 210,335 ريال سعودي.

مواصفات سيارة هوندا أوديسي

ضمن حديثنا من عن سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تعرفنا أن هذه السيارة يختلف سعر بحسب الطراز والمواصفات التي توجد به، دعونا نتعرف على أبرز المواصفات التي تميز هذه السيارة وتجعلها تنافس أفضل السيارات في السوق، وهي كالتالي: