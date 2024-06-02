وحش الطريق.. مواصفات سيارة هوندا اوديسي 2024

تعد سيارة هوندا أوديسي هي سيارة عائلية، تمتلك هذه السيارة العديد من المواصفات المميزة والرائعة والتي تجعلها فريدة من نوعها، مما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تتوفر هذه السيارة بالعديد من التقنيات تشمل محركات قوية وفعالة من حيث استهلاك الوقود، كذلك السلامة والترفيه، ولذلك سنوافيكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل حول سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات.
سيارة هوندا اوديسي
لدى الكثير من محبي السيارات الحديثة رغبة في معرفة سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تميز هذه السيارة بالرحابة والتكنولوجيا والأداء العالي، كما يختلف سعر السيارة بحسب الطراز والمواصفات والمزايا التي توجد بكل طراز، وتتمثل الأسعار فيما يلي:
- يبلغ سعر سيارة هوندا أوديسي طراز LX حوالي مبلغ قيمته 163,185 ريال.
- سيارة هوندا أوديسي طراز EXL بحوالي سعر قدره نحو 185,035 ريال سعودي.
- كما أن الطراز Touring من سيارة هوندا أوديسي بسعر يصل إلى حوالي 210,335 ريال سعودي.
مواصفات سيارة هوندا أوديسي
ضمن حديثنا من عن سيارة هوندا اوديسي السعر والمواصفات، حيث تعرفنا أن هذه السيارة يختلف سعر بحسب الطراز والمواصفات التي توجد به، دعونا نتعرف على أبرز المواصفات التي تميز هذه السيارة وتجعلها تنافس أفضل السيارات في السوق، وهي كالتالي:
- تأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، يعمل على توليد قوة تتراوح عادة بين 280-300 حصاناً.
- تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متقدم يعمل بالتسع سرعات.
- من أبرز مواصفات السيارة يمكنها أن تحمل عدد 7-8 ركاب، مما يجعلها مثالية للعائلات كبيرة.
- السيارة مجهزة بتقنيات سلامة متقدمة مثل نظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحكم في ضغط الإطارات.
- الشاشة الموجودة في السيارة تعمل باللمس، يبلغ قياسها 8 بوصات مع نظام ملاحة مدمج ونظام صوتي متطور، بالإضافة إلى منافذ USB وBluetooth للتواصل والشحن.
- من المميزات التي تحتوي عليها سيارة هوندا أوديسي مقاعد جلدية، كذلك مقاعد أمامية قابلة للتسخين والتبريد، وفتحة سقف بانورامية، ونظام تحكم مناخي ثلاث مناطق.