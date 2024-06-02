أشهر السيارات الرياضية.. سيارة هيونداي توسان 2024

تعتبر سيارة هيونداي توسان 2024 من أنواع السيارات التي تبرز عن باقي السيارات الأخرى بالمواصفات التي تمتلكها، حيث أن توسان 2024 هي أحدث إصدارات هيونداي الكورية، وهي سيارة تتميز بمواصفات عالية ومميزات رائعة، كما تتباهى هذه السيارة بتصميمها الجميل وتقنياتها الحديثة ذات الجودة، مما يجعلها تتفوق على باقي السيارات في السوق، وفي هذا المقال سوف نستعرض سعر ومواصفات سيارة هيونداي توسان 2024 في السعودية.
سيارة هيونداي توسان 2024
سيارة هيونداي توسان 2024 هي سيارة دفع رباعي مدمجة تتمتع بتقنيات حديثة وقوة أداء وتصميم أنيق ورياضي، حيث تعتبر هذه السيارة من أشهر السيارات الرياضية في السوق، وتقدم مواصفات عالية تلبي احتياجات وتوقعات العملاء، والمواصفات كالتالي:
- توفر هيونداي توسان خيارات متعددة للمحرك، حيث يمكنك اختيار محرك بنزين أو هجين أو هجين إضافي، بالإضافة إلى المحرك القياسي هو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج 187 حصانًا و178 رطلًا قدمًا من عزم الدوران.
- يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ويمكنه دفع العجلات الأمامية أو الرباعية.
- تأتي هيونداي توسان بناقل حركة أوتوماتيكي سلس وفعال، يوفر تجربة قيادة مريحة ومستقرة.
- كما يمكنك اختيار بين ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع محرك البنزين، أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع المحرك الهجين أو الهجين الإضافي.
- تم تصميم هيونداي توسان لتوفر راحة وأمان ومتعة للسائق والركاب.
- تتميز بمقصورة داخلية واسعة وعملية، تتسع لخمسة أشخاص براحة، وتوفر مساحة كبيرة للأمتعة.
- تصميم السيارة الداخلي عصري وجذاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتشطيبات متقنة.
- تتوفر مقاعد جلدية أو قماشية مريحة ومنظمة، مع خيارات للتدفئة والتبريد والتهوية.
- تتوفر أيضًا ميزات مثل فتحة السقف البانورامية والإضاءة الداخلية المحيطة والتحكم في المناخ الثنائي المنطقة.
- تقدم هيونداي توسان مجموعة متنوعة من الألوان للاختيار من بينها، لتناسب ذوق وشخصية كل عميل.
- تشمل الألوان الكلاسيكية مثل الأبيض والأسود والفضي والرمادي، والألوان الحيوية مثل الأحمر والأزرق والأخضر والبرتقالي.
- يمكنك أيضًا اختيار اللون الداخلي للمقاعد واللوحة، ما بين الأسود والرمادي والبيج.
- تحصل توسان على تقييمات عالية في اختبارات السلامة من وكالات مختلفة.
- تشتمل هيونداي توسان على ميزات تكنولوجية متطورة ومبتكرة، تجعل تجربة القيادة أكثر متعة وراحة.