“4 اختيارات اختار منهم اللي يناسبك” أرخص عربيات أوتوماتيك في مصر حاليا بعد الارتفاع الجنوني ف أسعار السيارات

أرخص عربيات أوتوماتيك في مصر، يوجد بالسوق المصري عدد كبير من الاختيارات بفئة السيارات، حيث يمكن أن تختار تبعاً للتصميم الهيكلي أو تبعاً للتقنيات التي تتميز بها السيارة، أو تبعاً للماركة والأهم الفئة السعرية المناسبة لك، وللتعرف على أرخص عربيات أوتوماتيك بمصر، سنذكرها بالتفصيل خلال السطور التالية، فتابع المقال.

ما هي أرخص عربيات أوتوماتيك في مصر؟

يضم السوق المصري عدد كبير من أنواع السيارات، ومع زيادة الأسعار بشكل مبالغ، فإن المواطنين يبحثون عن أرخص عربيات أوتوماتيك بالسوق، وسنذكرها كالتالي:

سيارة سوزوكي اسبريسو

تتضمن السيارة محرك سعته 1000CC، وقوة المحرك الإجمالية 67 حصان وعزم دورانه 90 نيوتن.متر، كما أن استهلاكها للوقود حوالي 5.4 لتر لكل مائة كيلو متر، كما انه يوجد به ناقل للحركة أوتوماتيك بالإضافة لليدوي، وسعرها 525.900 جنيهاً.

سيارة شيفروليه اوبترا

محرك السيارة 1500 CC وقوته الإجمالية 110 حصان، وعزم دورانه 146 نيوتن.متر، كما أن الناقل للحركة به 6 سرعات اوتوماتيك، وبالسيارة تقنية دفع أمامي وبالسيارة نظام ترفيهي صوتي مدخله AUX، كما يوجد مخرج لل USB، وبه إنذار لمنع السرقة كما يوجد بالسيارة سنتر لوك وفرامل EBD، وسعرها 541.500 جنيهاّ.

سيارة بروتون ساجا

ومحرك السيارة سعته 1300 CC وقوة المحرك 95 حصان، كما أن عزم دورانه 120 نيوتن.متر، ويوجد بالسيارة ناقل للحركة أوتوماتيكي به 4 سرعات، كما أن السيارة تدعم الدفع الرباعي للعجلات، وبالسيارة مكيف للهواء وسعرها ما بين 430 وحتى 465 ألف جنيه.

سيارة أوتوماتيك رخيصة في مصر

وتوجد سيارة بي واي دي F3، والتي تتميز بوجود مرايا جانبية يمكنك التحكم بها بالكهرباء، بالإضافة لوجود إضاءة ليد نهارية، ويوحد مكيف للهواء وسنتر لوك، وسعر السيارة 635 ألف جنيه.